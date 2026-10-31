CSC 1599 Șelimbăr, învinsă la Satu Mare: ”călăreții roșii” sunt pe loc retrogradabil

CSC 1599 Șelimbăr a cedat sâmbătă la Satu Mare, 0-2 cu Olimpia și a alunecat pe locul 19 în Liga 2, o poziție retrogradabilă.
Olimpia și Șelimbăr s-au înfruntat în etapa a 12-a a Ligii 2, într-un duel important în lupta pentru evitarea retrogradării.
”Călăreții roșii” au fost conduși de pe margine de secundul Bogdan Vișa, după ce principalul Ioan Luca are de ispășit două etape de suspendare.
Satu Mare a deschis scorul în minutul 43, după un penalty obținut de Sg. Jurj, fost jucător la Șelimbăr. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Kristopher Vida și Olimpia a intrat la pauză în avantaj, scor 1-0.
Satu Mare s-a desprins în minutul 69, când Copaci a înscris dintr-o lovitură liberă de la circa 23 de metri lateral dreapta.
CSC Șelimbăr nu a reușit să mai revină și Olimpia s-a impus cu 2-0.
Cu 9 puncte din 12 etape, Șelimbăr a căzut pe locul 19 în sezonul regulat și este din nou implicată în lupta pentru supraviețuirea în cel de-al doilea eșalon.
CSC Șelimbăr: Măluțan – Wiktorski, Natea, Giafer, Oroian (Cocoș 82) – Boboc (Dr. Iancu 67), Al. Luca – Monea (Mihart 67), P. Petrescu (Cristea 46), Kielhorn – Bucuroiu.
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