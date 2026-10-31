CSU Sibiu a spart gheața la volei: victorie în meciul cu Universitatea de Vest Timișoara

Echipa de volei feminin CSU Sibiu a reușit prima victorie în Divizia A 2, 3-0 în Sala Transilvania cu CSU Universitatea de Vest Timișoara.
Fetele antrenate de Mihai Bulbuc au celebrat primul succes de la înființarea echipei, 3-0 (25-11, 25-11, 25-15) în Sala Transilvania cu Universitatea de Vest Timișoara.
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A fost un joc la discreția tinerei echipe sibiene, care a controlat toate cele trei seturi și a încheiat cu un succes categoric. Principalele marcatoare ale sibiencelor au fost Adela Vasilescu (12 puncte), Irina Lascau (9 puncte) și Draga Savu (8 puncte).
”După ce victoria ne-a scăpat printre degete la Craiova, fetele au reușit să-și păstreze concentarea si, așa cum ne-am dorit, am spart gheața și am obținut prima victorie în Diviza A2 feminin” a spus la finalul duelului antrenorul Mihai Bulbuc.
Cu 4 puncte din 3 meciuri, voleibalistele de la CSU Sibiu au urcat pe locul 4 în Seria Vest a eșalonului secund.
Se joacă în sistem tur-retur, 14 etape, apoi, în funcțe de locul ocupat, echipele încep meciurile eliminatorii în play-off.
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