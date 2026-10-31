Pe scurt: Elevii se întorc la cursuri luni, 2 noiembrie 2026, pentru al doilea modul al anului școlar. Până la vacanța de iarnă, care începe pe 23 decembrie, vor avea două zile libere consecutive, pe 30 noiembrie și 1 decembrie.

Elevii revin luni, 2 noiembrie 2026, după vacanța de toamnă. Modulul al doilea durează șapte săptămâni și două zile, până pe 22 decembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, prezentat de Edupedu.ro.

Următoarele zile libere sunt pe 30 noiembrie și 1 decembrie.

Până atunci, elevii și profesorii au două zile libere consecutive: 30 noiembrie, de Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, și 1 decembrie, Ziua Națională a României. Nu se fac cursuri nici de sărbătorile legale prevăzute de Codul Muncii pentru toți angajații, nici în zilele libere stabilite prin contractul colectiv de muncă din învățământ.

Vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie.

Vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027. Cursurile reîncep pe 11 ianuarie, cu modulul al treilea.

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Anul școlar are cinci module.

Anul școlar 2026-2027 are, de regulă, 36 de săptămâni de cursuri. Primul modul s-a desfășurat între 7 septembrie și 23 octombrie 2026, iar vacanța de toamnă acoperă perioada 24 octombrie – duminică, 1 noiembrie.

După vacanța de iarnă, calendarul continuă astfel:

Modulul 3: 11 ianuarie – 12, 19 sau 26 februarie 2027, în funcție de vacanța aleasă de fiecare inspectorat școlar.

„Vacanța de schi”: o săptămână, stabilită de inspectoratele școlare județene și cel al Municipiului București în intervalul 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027.

Modulul 4: 22 februarie, 1 martie sau 8 martie – 23 aprilie 2027, în funcție de vacanța mobilă.

Vacanța de primăvară, care include Paștele: 24 aprilie – 4 mai 2027.

Modulul 5: 5 mai – 18 iunie 2027.

Vacanța de vară: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Clasele terminale încheie cursurile mai devreme.

Clasele a XII-a zi și a XIII-a seral și cu frecvență redusă încheie cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni. Clasa a VIII-a termină pe 11 iunie, după 35 de săptămâni.

În filiera tehnologică, exceptând clasa a IX-a și clasele terminale menționate, și în învățământul profesional, cursurile durează 37 de săptămâni, până pe 25 iunie 2027. În învățământul postliceal, durata este stabilită prin planurile de învățământ.

Noutatea față de anul precedent este exceptarea clasei a IX-a de la cele 37 de săptămâni ale filierei tehnologice. Ordinul nr. 3.194/2026 prevede aplicarea regulii „cu excepția clasei a IX-a”.

Școlile stabilesc perioadele pentru cele două programe.

„Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027. Fiecare durează cinci zile lucrătoare consecutive, în perioade stabilite de școli, în intervale de cursuri diferite.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat perioadele alese de grădinițele, școlile și liceele de stat din Capitală. Multe au programat „Școala altfel” în 19-23 octombrie sau 14-18 decembrie 2026, iar „Săptămâna verde” în 19-23 aprilie 2027. Altele au ales inclusiv „Săptămâna verde” toamna și „Școala altfel” primăvara.

În liceele tehnologice și în învățământul profesional, cele două programe includ și instruire practică, în acord cu scopurile lor. Activități practice sunt prevăzute și în învățământul postliceal.

Școlile au avut obligația să comunice elevilor și părinților, până la 1 aprilie 2026, structura detaliată a anului școlar, inclusiv elementele flexibile.

Elevii din șase județe susțin o simulare regională în decembrie.

În 7-9 decembrie 2026, elevii claselor a VIII-a și a XII-a din șase județe vor susține o simulare regională pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

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