Evaluarea sarcinii, recomandată din primul trimestru: un medic din Sibiu explică ce pot depista testele

Pe scurt: Un rezultat de screening nu este un diagnostic. Medicul sibian explică ce informații oferă NIPT, când poate fi recomandată amniocenteza și ce pași urmează dacă ecografia ridică o suspiciune.

Evaluarea de medicină materno-fetală este recomandată cât mai devreme în sarcină, ideal în primul trimestru, și nu se adresează exclusiv gravidelor cu factori de risc. Dr. Țăroi Cristian, medic primar în specialitatea obstetrică-ginecologie la Secția Clinică Obstetrică Ginecologie II a SCJU Sibiu, a explicat rolul acestor consultații într-o postare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Medicina materno-fetală urmărește evoluția sarcinii și starea de sănătate atât a mamei, cât și a fătului. Ecografiile detaliate și investigațiile recomandate în funcție de fiecare caz permit identificarea din timp a unor riscuri și adaptarea monitorizării.

Evaluarea din primul trimestru poate identifica riscul unor complicații

Consultația realizată între 11 săptămâni și 13 săptămâni plus 6 zile oferă informații importante despre riscul unor anomalii cromozomiale și despre posibilitatea apariției unor complicații, inclusiv preeclampsia. În trimestrele următoare, ecografiile morfologice verifică dezvoltarea organelor, creșterea și starea generală a fătului.

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Evaluarea specializată poate fi utilă și atunci când sarcina evoluează normal. Pentru unele paciente, aceasta confirmă evoluția bună a sarcinii, iar pentru cele cu factori de risc permite o supraveghere mai atentă și luarea unor decizii la timp, explică medicul.

Ecografia de medicină materno-fetală urmărește anatomia fătului, placenta, cantitatea de lichid amniotic, circulația prin vasele fetale și ritmul de creștere. Uneori, examinarea poate indica o posibilă malformație sau o problemă de dezvoltare.

„Un astfel de rezultat nu reprezintă întotdeauna un diagnostic final, motiv pentru care poate fi nevoie de investigații suplimentare, inclusiv genetice”, precizează dr. Țăroi Cristian.

NIPT estimează riscul, iar amniocenteza este o investigație de diagnostic

NIPT este un test realizat din sângele matern, care poate fi efectuat începând cu săptămâna a 10-a de sarcină. Acesta estimează cu o acuratețe ridicată riscul pentru anumite anomalii cromozomiale, în special trisomiile 21, 18 și 13.

„Este important de precizat că NIPT este un test de screening, nu un diagnostic. De aceea, rezultatul trebuie interpretat împreună cu ecografia și cu istoricul medical al pacientei”, explică medicul.

Amniocenteza poate fi recomandată atunci când ecografia evidențiază anumite modificări, când un test de screening indică un risc crescut sau când există un istoric genetic relevant. Procedura presupune recoltarea, sub ghidaj ecografic, a unei cantități mici de lichid amniotic, care conține celule fetale.

Spre deosebire de NIPT, amniocenteza este o investigație diagnostică. Fiind o procedură invazivă, indicația se stabilește individual, după consilierea pacientei și explicarea beneficiilor, limitelor și riscurilor.

Atunci când apare o suspiciune, primul pas este explicarea rezultatului pe înțelesul pacientei și stabilirea etapelor următoare. În funcție de situație, pot fi recomandate analize, ecografii de control sau consultații interdisciplinare. Dacă este necesar, echipa colaborează cu geneticieni, cardiologi pediatri și alți specialiști pentru stabilirea unui plan pentru mamă și copil.

Medicul recomandă ca evaluările importante să fie făcute la momentul potrivit, fără a aștepta apariția unor simptome sau a unei probleme. „O consultație corect programată poate oferi răspunsuri, poate reduce îngrijorarea și, în anumite situații, poate permite intervenția sau monitorizarea precoce”, spune dr. Țăroi Cristian.

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