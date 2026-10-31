Pe scurt: Sezonul 2026 a adus cu 22% mai multe intrări la Lacul Binder decât cel din 2025. Plimbările, locul de joacă și voleiul pe nisip rămân opțiuni pentru vizitatori până la îngheț, cu acces printr-o singură poartă.

Sporturile nautice de la Lacul Binder se închid începând de sâmbătă, 31 octombrie 2026, pe fondul scăderii semnificative a temperaturilor exterioare. Măsura este prevăzută și în regulamentul complexului, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Sezonul din 2026 a început pe 1 mai. Până pe 30 septembrie, vizitatorii au avut la dispoziție zona de plajă cu șezlonguri, locul de joacă de pe lac și cel de pe plajă, terenurile de volei și plaja verde. Facilitățile pentru sporturi nautice au continuat să funcționeze și după închiderea sezonului de plajă.

Complexul a înregistrat 22.411 intrări în sezonul 2026

Bilanțul transmis de municipalitate indică 22.411 intrări în sezonul 2026. Dintre acestea, 15.769 au fost înregistrate în zona de plajă, iar peste 5.000 de persoane au folosit locul de joacă gonflabil plutitor de pe lac.

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Potrivit Primăriei Sibiu, acesta a fost cel mai bun sezon al complexului de la deschiderea din 2022. Numărul intrărilor a crescut cu 22% față de 2025, cu 39% față de 2024 și cu 70% față de 2023.

Accesul pentru plimbări se va face exclusiv prin poarta 2

După duminică, 1 noiembrie 2026, complexul va rămâne deschis pentru plimbări. Vizitatorii vor putea folosi și locul de joacă, precum și terenurile de volei pe nisip, până la apariția înghețului.

Accesul va fi permis de marți până duminică, exclusiv prin poarta 2, situată pe strada Lacul lui Binder.

Primăria anunță că vizitatorii sunt așteptați din nou în primăvara anului 2027 pentru joacă în instalația gonflabilă de pe lac sau în locul de pe plajă și pentru plimbări pe aleile din jurul lacului.

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