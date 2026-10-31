După un meci electrizant, Măgura Cisnădie a învins sâmbătă liderul din Seria C a Diviziei A, CSU Cluj-Napoca, scor 27-26.

După un start modest de sezon, Măgura a prins ”viteză” în ultimele etape ale Diviziei A de handbal feminin, al doilea eșalon valoric.

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▶ Vezi pagina acestui video: Măgura Cisnădie produce surpriza sezonului: sărbătoare mare la finalul meciului de sâmbătă — VIDEO

În etapa a 6-a a seriei C din Divizia A, Cisnădia a primit sâmbătă replica liderului din serie, CSU Cluj Napoca, una din pretendentele la promovare.

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În prima repriză, cele două echipe au mers cap la cap. Cu extrema stânga P. Tâmplaru în mare formă, Cisnădia a intrat la pauză în avantaj, scor 13-11.

Măgura a început bine și partea secundă și s-a distanțat la 18-14 în minutul 35. Clujencele au revenit treptat în joc și au egalat, 20-20 în minutul 48, apoi au preluat conducerea: 21-22.

Foto: CS Măgura Cisnădie

Finalul a fost pe muchie de cuțit. Oaspetele au condus cu 26-25 în minutul 58, dar Cisnădia a ”întors” pe final, după alte două goluri ale Patriciei Tâmplaru! O evoluție foarte bună a avut-o și portarul Albu.

Măgura s-a impus cu 27-26 și a sărbătorit în propria sală o victorie frumoasă, în timp ce CSU Cluj Napoca a suferit primul eșec al sezonului.

Echipa pregătită de Alexandru Weber are 7 puncte din 6 meciuri și este pe locul 4 în serie, reintrând în lupta pentru play-off.

După ce a pierdut în primele două etape, sibiencele au acum patru meciuri consecutive cu rezultate pozitive.

Un imbold pentru victoria cu CSU Cluj l-a constituit și rectificarea bugetară votată vineri la Primăria Cisnăde și care asigură finanțarea activităților Clubului Sportiv Măgura.

MĂGURA: Albu – Tâmplaru 11, Gherghe 6, Postolache 5, Poplăcean 2, Tomescu 2, Ghinea 1, Cioroianu.

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