După un meci electrizant, Măgura Cisnădie a învins sâmbătă liderul din Seria C a Diviziei A, CSU Cluj-Napoca, scor 27-26.
După un start modest de sezon, Măgura a prins ”viteză” în ultimele etape ale Diviziei A de handbal feminin, al doilea eșalon valoric.
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În etapa a 6-a a seriei C din Divizia A, Cisnădia a primit sâmbătă replica liderului din serie, CSU Cluj Napoca, una din pretendentele la promovare.
În prima repriză, cele două echipe au mers cap la cap. Cu extrema stânga P. Tâmplaru în mare formă, Cisnădia a intrat la pauză în avantaj, scor 13-11.
Măgura a început bine și partea secundă și s-a distanțat la 18-14 în minutul 35. Clujencele au revenit treptat în joc și au egalat, 20-20 în minutul 48, apoi au preluat conducerea: 21-22.
Finalul a fost pe muchie de cuțit. Oaspetele au condus cu 26-25 în minutul 58, dar Cisnădia a ”întors” pe final, după alte două goluri ale Patriciei Tâmplaru! O evoluție foarte bună a avut-o și portarul Albu.
Măgura s-a impus cu 27-26 și a sărbătorit în propria sală o victorie frumoasă, în timp ce CSU Cluj Napoca a suferit primul eșec al sezonului.
Echipa pregătită de Alexandru Weber are 7 puncte din 6 meciuri și este pe locul 4 în serie, reintrând în lupta pentru play-off.
După ce a pierdut în primele două etape, sibiencele au acum patru meciuri consecutive cu rezultate pozitive.
Un imbold pentru victoria cu CSU Cluj l-a constituit și rectificarea bugetară votată vineri la Primăria Cisnăde și care asigură finanțarea activităților Clubului Sportiv Măgura.
MĂGURA: Albu – Tâmplaru 11, Gherghe 6, Postolache 5, Poplăcean 2, Tomescu 2, Ghinea 1, Cioroianu.
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