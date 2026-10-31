Reguli mai dure pe ChatGPT pentru minori: informațiile despre arme vor fi restricționate

Pe scurt: OpenAI a anunțat restricții mai stricte pentru informațiile despre arme furnizate adolescenților de ChatGPT. Unele măsuri se vor aplica tuturor utilizatorilor, inclusiv posibilitatea încheierii automate a conversațiilor în care cineva pare obsedat de violență.

ChatGPT va restricționa informațiile despre arme pentru adolescenți, chiar și la întrebări aparent inofensive

OpenAI a anunțat vineri, 30 octombrie 2026, că va înăspri restricțiile privind informațiile despre arme furnizate adolescenților de ChatGPT, inclusiv atunci când întrebările par inofensive. Noile măsuri urmăresc prevenirea violenței, potrivit Mediafax, care citează Reuters.

Anunțul vine în contextul unei atenții tot mai mari asupra riscurilor pe care chatbot-urile le prezintă pentru utilizatorii tineri și asupra rolului companiilor de inteligență artificială în detectarea amenințărilor de vătămare.

Pentru adolescenți, vor fi restricționate informațiile practice despre arme și sisteme de securitate care ar putea fi folosite abuziv. Limitările se vor aplica și în situațiile în care conversația nu conține semne de intenție violentă.

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foto: digi24.ro

ChatGPT va putea încheia automat conversațiile asociate cu o obsesie pentru violență

Pentru toți utilizatorii, ChatGPT va putea încheia automat conversațiile în care o persoană pare să fie obsedată de violență. OpenAI va putea, de asemenea, să suspende temporar conturile după mai multe astfel de discuții.

În comunicatul publicat vineri, 30 octombrie 2026, compania a precizat că și-a îmbunătățit sistemul de estimare a vârstei. Acesta este folosit pentru a redirecționa utilizatorii despre care estimează că au sub 18 ani către versiunea ChatGPT destinată adolescenților.

OpenAI intenționează și să notifice părinții atunci când contul adolescentului lor este suspendat pentru discutarea repetată a violenței.

Tot pentru toți utilizatorii, compania va limita informațiile despre atacurile armate din trecut, în special despre cele în masă. Printre detaliile vizate se află armele folosite și modul în care acestea au fost obținute.

Potrivit OpenAI, implementarea noilor măsuri de protecție va începe în câteva săptămâni de la anunțul din 30 octombrie 2026. Compania a precizat că măsurile vor fi perfecționate continuu.

Un raport semnalează întârzieri în avertizarea părinților

La începutul lunii octombrie 2026, OpenAI a prezentat primul său raport privind utilizarea platformei de către adolescenți. Conform acestuia, adolescenții petrec, în medie, sub 15 minute pe zi pe ChatGPT.

Un raport al ONG-ului Common Sense Media, publicat tot la începutul lunii octombrie 2026, a constatat că versiunea ChatGPT pentru adolescenți îi avertiza adesea pe părinți prea târziu sau deloc atunci când conturile adolescenților erau folosite pentru conversații despre sinucidere, automutilare sau tulburări alimentare.

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