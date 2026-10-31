AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, dar pierde un punct, iar PSD urcă trei. Potrivit noului sondaj Avangarde, AUR are 35% și PSD 26%, așa că diferența dintre primele două partide a scăzut de la 13 la 9 puncte față de septembrie. Datele au fost culese după instalarea Guvernului Niculescu, în care majoritatea miniștrilor sunt de la PSD.

Cum arată clasamentul

AUR – 35% (36% în septembrie)

– 35% (36% în septembrie) PSD – 26% (23%)

– 26% (23%) PNL – 15% (16%)

– 15% (16%) USR – 10% (8%)

– 10% (8%) UDMR – 5% (5%)

– 5% (5%) SENS – 4% (2%)

– 4% (2%) SOS România – 2% (3%)

– 2% (3%) alt partid – 3%

Grafic: Ora de Sibiu

Cu aceste procente, cinci formațiuni ar intra în Parlament. SENS și SOS România rămân sub pragul electoral de 5%. Comparația este făcută cu sondajul Avangarde din 12–22 septembrie, potrivit Digi24.

PNL și votul pentru Guvern

Votul dat de PNL pentru învestirea Guvernului Niculescu, deși partidul rămâne în opoziție, este considerat o decizie „mai degrabă greșită” de 50% dintre respondenți. 29% spun că a fost „mai degrabă bună”, iar 21% nu știu sau nu răspund.

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Direcția țării și prioritățile

78% dintre cei întrebați spun că România merge într-o direcție greșită, 16% că merge într-o direcție bună, iar 6% nu știu sau nu răspund.

Pe primul loc între prioritățile noului Guvern se află salariile și pensiile (30%). Urmează lupta împotriva corupției (21%), reducerea deficitului și a datoriei (19%), tăierea cheltuielilor statului (15%), infrastructura (7%) și sănătatea (4%).

Întrebați cum ar trebui redus deficitul, 59% aleg tăierea cheltuielilor statului. 20% vor taxe pe averi și pe companii, 4% mai multe împrumuturi, 3% spun că deficitul nu trebuie redus acum, 2% vor creșterea taxelor generale, iar 1% înghețarea salariilor și a pensiilor.

Metodologia

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 21–26 octombrie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±3,1%, la un nivel de încredere de 95%. Întrebarea a fost: „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României, dumneavoastră personal cu ce partid ați vota?”

Procentele pentru partide sunt calculate doar din răspunsurile celor care au indicat o opțiune. Din totalul celor intervievați, 17% au spus că nu ar merge la vot, 16% nu știu sau sunt nehotărâți, iar 2% nu au răspuns. Potrivit HotNews, Avangarde SRL este deținută în proporție de 100% de Marius Pieleanu.

Ce arată celelalte sondaje

Un sondaj CURS publicat joi, citat de HotNews, arată o ordine asemănătoare: AUR 34%, PSD 26%, PNL 16%, USR 8%, UDMR 5%, PNRR-Piedone și SENS câte 3%, SOS România și AC câte 2%.

Rezultatele sondajului Avangarde au fost publicate de Stiripesurse.ro și preluate de HotNews și Digi24. Avangarde nu a publicat raportul pe site-ul propriu.

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