TIR răsturnat pe Valea Oltului: trafic blocat pe centura ocolitoare la Călimănești / foto

Un șofer turc de 37 de ani ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei neadaptate. Nu există victime, doar pagube materiale.

Traficul rutier este blocat total pe DN 7CC, la kilometrul 5+500, pe varianta ocolitoare a orașului Călimănești, după un accident în care a fost implicat un autocamion. „Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea informează participanții la trafic că, pe DN 7CC, la kilometrul 5+500 de metri, pe varianta ocolitoare a orașului Călimănești, traficul rutier este blocat total, ca urmare a producerii unui eveniment rutier în care a fost implicat un autocamion”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

Semiremorca, răsturnată în afara carosabilului

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, șoferul, un cetățean turc în vârstă de 37 de ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. „Din primele verificări, se pare că un bărbat de 37 de ani, cetățean turc, în timp ce conducea un autocamion, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, semiremorca ansamblului rutier răsturnându-se parțial în afara părții carosabile”, precizează polițiștii vâlceni.

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Fără victime, șoferul nu consumase alcool

Din fericire, nu au existat victime. „În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ”, potrivit IPJ Vâlcea.

Polițiștii, la fața locului

„La fața locului se află polițiști din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea și ai Poliției Orașului Călimănești, care desfășoară activități specifice pentru asigurarea siguranței rutiere și reluarea circulației în condiții de siguranță”, au mai transmis oamenii legii.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto care tranzitează Valea Oltului „să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să manifeste prudență în trafic”, transmite IPJ Vâlcea.

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