Pe scurt: Un robot programat să fie partenerul ideal, două voci de fado și povești din tradiția Chinei intră în oferta Scenei Digitale. Spectacolele pot fi urmărite prin abonament sau cu bilet individual.

Trei premiere din Belgia, Portugalia și China intră în programul Scenei Digitale în noiembrie 2026. „Micul meu emi”, „Fado care ne leagă” și „Frumusețe fără margini” sunt producțiile anunțate de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS) pentru platforma online pe care o dezvoltă împreună cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS).

Platforma găzduiește spectacole de teatru, film, muzică, circ și dans. Selecția lunii noiembrie pune alături o explorare a intimității contemporane, un concert construit în jurul tradiției fado și un spectacol inspirat de istoria și poezia Chinei.

„Fiecare întâlnire cu arta ne oferă șansa de a descoperi ceva despre noi și despre ceilalți. Într-o lume în care comunicăm atât de mult, dar în care singurătatea rămâne o încercare pentru mulți dintre noi, avem nevoie de emoție, de apropiere și de bucuria de a împărtăși. Cele trei premiere ale lunii noiembrie pe Scena Digitală ne aduc artiști din Belgia, Portugalia și China, cu povești și tradiții diferite, unite prin această nevoie profund umană de a fi împreună. Ne bucurăm să le aducem în casele dumneavoastră și vă invităm să descoperim, prin teatru, muzică și dans, frumusețea fiecărei întâlniri”, a declarat Constantin Chiriac, director general TNRS și președinte FITS.

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Un robot umanoid, un concert de fado și dansul clasic chinezesc intră în program

„Micul meu emi”, producția Julia Huet Alberola / Aune Company din Belgia, îl are în centru pe EMI, un robot umanoid programat să devină „partenerul ideal” al publicului. Creat de Julia Huet Alberola și interpretat de Sasha Martelli, spectacolul pornește de la o lume în care până și intimitatea poate fi cumpărată. Prin umor și poezie, explorează granița dintre iluzia iubirii și emoția reală, dintre promisiunea unei conexiuni perfecte și singurătatea contemporană.

În „Fado care ne leagă”, Carolina Pessoa și Luís Travassos, din Portugalia, susțin un concert în care cântecele sunt construite ca niște confesiuni. Cei doi sunt însoțiți de Luís Barroso, la chitară portugheză, și de Hugo Martins, la chitară clasică. Programul îmbină tradiția fado cu sensibilitatea contemporană, într-un dialog muzical despre dor, oameni și poveștile care îi leagă.

„Frumusețe fără margini”, realizat de Beijing Dance Academy din China, aduce pe platformă dansul clasic chinezesc, îmbinat cu expresia scenică contemporană. Spectacolul urmărește istoria, poezia și tradițiile Chinei prin povești spuse în mișcare, de la splendoarea dinastiei Tang la delicatețea unei întâlniri romantice și forța spiritului eroic.

Abonamentele pornesc de la 49 de lei, iar biletul individual costă 30 de lei

Abonamentele lunare, trimestriale și anuale includ acces la peste 90 de spectacole disponibile pe Scena Digitală. Potrivit prezentării ofertei, catalogului i se adaugă lunar două producții în premieră, în timp ce programul anunțat pentru noiembrie cuprinde trei titluri noi.

Abonamentul lunar costă 49 de lei. Varianta pentru trei luni este disponibilă la preț de două luni, respectiv 89 de lei, iar abonamentul pentru 12 luni costă cât șase luni, respectiv 299 de lei. Pe durata valabilității abonamentului, spectacolele pot fi urmărite oricând, de oriunde și de oricâte ori.

Spectatorii pot cumpăra și un bilet individual de 30 de lei, pentru vizionarea unui anumit spectacol. Acesta este disponibil timp de patru ore de la activare și alegerea intervalului de vizionare.

Toate spectacolele de pe Scena Digitală oferă și subtitrare în limba engleză.

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