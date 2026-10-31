Troiță sfințită în parcul nou amenajat la Unitatea Medico-Socială din Săliște

Pe scurt: Vârstnicii de la Unitatea Medico-Socială din Săliște au participat, pe 27 octombrie 2026, la sfințirea unei troițe amplasate în noul parc din curtea așezământului. Slujba a fost oficiată de trei preoți.

O troiță amplasată în noul parc din curtea Unității Medico-Sociale din Săliște, județul Sibiu, a fost sfințită pe 27 octombrie 2026, în prezența vârstnicilor îngrijiți în așezământ, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Slujba de sfințire a fost săvârșită de preotul Petru Toader Damian, protopopul de Săliște, alături de Virgil Manase, preotul de caritate al Unității Medico-Sociale din Săliște, și de preotul Claudiu Teșa, de la Parohia Săliște III.

Troița este un proiect al directorului Alexandru Chera și marchează componenta spirituală a activității de îngrijire a persoanelor vârstnice din așezământul social.

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Vârstnicii prezenți la slujbă au primit mesaje de susținere morală din partea protopopului Petru Toader Damian, a Danielei Câmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, și a directorului Alexandru Chera.

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