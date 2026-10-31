Pe scurt: Șoferița Niurka Roman și-a folosit propriul fular pentru a înveli nou-născutul. Printre pasagerele care au ajutat la naștere s-a aflat și o studentă la Inginerie, aflată în drum spre cursuri.

O femeie a adus pe lume un băiețel în autobuzul 39 din Bologna, Italia, vineri, 30 octombrie 2026, puțin după ora 9:00. Când aceasta a intrat în travaliu, între Porta San Felice și Spitalul Maggiore, șoferița a oprit vehiculul, iar câteva pasagere au ajutat-o să nască, potrivit Adevărul.

După naștere, șoferița, Niurka Roman, și-a folosit propriul fular pentru a înveli copilul și a-l ține la cald. Echipajul medical de urgență sosit la scurt timp i-a preluat pe mamă și pe nou-născut și i-a transportat la Spitalul Maggiore. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, amândoi sunt bine.

Un martor a povestit pentru Corriere di Bologna că femeile care au intervenit au încercat să ajute fiecare cum a putut, în ciuda emoțiilor și a dificultăților de comunicare. Mama era cetățean străin și nu vorbea italiana, unele surse indicând că ar fi din Niger.

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„În ciuda îngrijorării și a implicării într-o situație absolut nouă și neașteptată, s-a văzut o colaborare extraordinar de frumoasă”, a relatat martorul, care a remarcat „o mare demonstrație de voință și solidaritate între femei, pentru a ajuta o altă femeie”.

O studentă la Inginerie s-a numărat printre primele pasagere care au ajutat

Printre primele persoane care i-au venit în ajutor mamei s-a aflat o studentă la Facultatea de Inginerie, care mergea la cursuri.

„Una dintre pasagerele care au sărit primele în ajutorul tinerei mame era o studentă la Facultatea de Inginerie. Era cu adevărat emoționată atunci când am reușit să schimb câteva cuvinte cu ea”, a declarat Niurka Roman.

Șoferița a povestit că nașterea în autobuz s-a petrecut foarte repede, iar pasagerii au încercat să ajute în mai multe feluri.

„A fost un eveniment cu totul neașteptat. Totul s-a petrecut foarte repede, în jurul orei 9:00, între Porta San Felice și Spitalul Maggiore. Femeia a născut copilul într-un timp foarte scurt. Ajutorul pasagerilor a fost unul colectiv și plin de implicare: unii o încurajau pe tânăra mamă, alții țineau copilul în brațe, iar alții ofereau sfaturi, chiar și pornind doar de la propriile experiențe de viață”, a spus ea.

Șoferița și-a învelit nou-născutul în propriul fular

Niurka Roman, de origine cubaneză, lucrează de trei ani ca șoferiță de autobuz pentru compania Tper. A ajuns să conducă autobuze după un program de pregătire profesională derulat prin proiectul „Insieme per il lavoro”.

Mamă a unei fetițe, ea a povestit că momentul i-a amintit de propria experiență la naștere și a simțit imediat nevoia să se implice.

„Ca femeie și mamă a unei fetițe, mi-am amintit imediat de propria mea naștere, care a fost și ea una destul de agitată. M-am simțit imediat implicată și mi-am pus la dispoziție fularul pentru a-l ține la cald pe bebeluș, care tocmai scosese primul său țipăt”, a spus șoferița.

După sosirea cadrelor medicale, oamenii care ajutaseră la naștere s-au îmbrățișat, a mai relatat Niurka Roman: „Emoţie atât de mare, încât, atunci când au sosit cadrele medicale și au preluat mama și copilul, multe dintre persoanele care se implicaseră în ajutorarea lor s-au îmbrățișat, cu lacrimi de emoție în ochi”.

Compania de transport public Tper a anunțat nașterea și le-a transmis felicitări mamei și copilului. Reprezentanții companiei au apreciat și felul în care șoferița a gestionat situația până la sosirea echipajului medical.

„Este minunat să constatăm că, atunci când este nevoie, atât de mulți oameni veniți din toate colțurile lumii sunt capabili să își unească forțele și să își pună în comun aptitudini despre care nici măcar nu știau că le au. Din fericire, încă mai există atât de multă omenie, chiar și în aceste vremuri dificile”, a declarat Niurka Roman.

Potrivit Il Resto del Carlino, băiețelul cântărea 3.470 de grame la naștere.

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