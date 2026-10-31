Pe scurt: Epuizarea unor vaccinuri din farmacii a contribuit la scăderea imunizărilor. Stocurile diferă în funcție de categoria de populație căreia îi sunt destinate.

Vaccinarea antigripală în România a scăzut cu aproape 30% față de aceeași perioadă din 2025. Aproximativ 500.000 de persoane se imunizaseră până la încheierea săptămânii precedente raportării prezentate sâmbătă, 31 octombrie 2026, potrivit Rador Radio România, care relatează informațiile difuzate în emisiunea „Radiojurnal”.

Una dintre explicațiile acestei scăderi este epuizarea stocurilor de vaccin la începutul campaniei antigripale. Serurile nu au mai putut fi găsite în farmacii, ceea ce a afectat desfășurarea imunizării.

Ministerul Sănătății a anunțat că o nouă livrare de aproximativ 500

Ministerul Sănătății a anunțat că o nouă livrare de aproximativ 500.000 de doze este estimată pentru jumătatea lunii noiembrie 2026. Dozele sunt destinate continuării campaniei de vaccinare antigripală.

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În săptămâna acoperită de cel mai nou bilanț au fost raportate aproape 79.000 de infecții respiratorii, număr în ușoară scădere față de intervalul de raportare anterior. Au fost înregistrate și opt cazuri de gripă.

Bilanțul sezonului rece a ajuns astfel la 23 de îmbolnăviri de gripă confirmate. Vaccinarea este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a gripei și a complicațiilor asociate, în special pentru persoanele vulnerabile.

În România sunt autorizate patru vaccinuri antigripale. Două sunt destinate copiilor, adolescenților și persoanelor de peste 60 de ani, iar pentru acestea stocurile sunt suficiente.

Celelalte două vaccinuri, injectabile și destinate restului populației, au fost consumate în mare parte. Pentru acestea este așteptată completarea stocurilor.

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