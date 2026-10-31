Veștem: Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital după ce a lovit un parapet cu mașina

Un tânăr de 20 de ani a fost rănit într-un autoaccident produs luni dimineață, pe DN 1, în localitatea Veștem, pe sensul de mers Sibiu – Tălmaciu. Mașina a părăsit partea carosabilă și a lovit un parapet din beton.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere, un echipaj SMURD și polițiștii rutieri.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 1, pe sensul de mers Sibiu – Tălmaciu, în localitatea Veștem, un tânăr, în vârstă de 20 de ani, domiciliat în localitatea Veștem, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și a acroșat un parapet din beton. Tânărul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier”, a transmis IPJ Sibiu.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Bărbatul, care a suferit un traumatism lombar, era conștient și a fost transportat la UPU Sibiu, potrivit ISU Sibiu.

Accidentul nu a provocat probleme majore de trafic.

Comentarii