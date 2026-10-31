Zeci de mașini de epocă au atras toate privirile în Piața Mare din Sibiu: cel mai vechi automobil, un Ford din 1937 / video foto

Un Ford din 1937 a fost cel mai vechi exponat, iar cel mai tânăr participant nu are încă 7 ani. Pasionații de la Retromobil Club România au adus sâmbătă dimineață în centrul Sibiului mașini care „au văzut” concedii, rulote și generații întregi de familii

Sâmbătă, 31 octombrie, între orele 10:00 și 12:30, 57 de mașini de epocă au fost expuse în Piața Mare din Sibiu, la Retro Parada Toamnei. Cel mai vechi automobil prezent a fost un Ford fabricat în 1937.

Evenimentul a fost organizat de filiala Sibiu a Retromobil Club România. „Am avut vreo 60 de înscriși, dar cel puțin doi m-au anunțat că nu ajung, iar unul a venit în plus”, a declarat pentru Ora de Sibiu Ana Giurgiu, președinta filialei. Parada era programată inițial pe 17 octombrie, însă a fost amânată pentru că Piața Mare era ocupată.

Mercedesuri și concedii cu rulota

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Printre mașinile prezente au predominat modelele Mercedes.

„Fiecare mașină are povestea ei. Aș fi subiectivă să spun că a mea e cea mai faină”, spune Ana Giurgiu, care și-a adus propriul Mercedes. Cu el, familia a făcut nenumărate concedii cu rulota.

Aproximativ 90% dintre participanți au fost sibieni, dar au venit și invitați din Alba, Hunedoara și Vâlcea, în jur de patru-cinci mașini din alte județe. Cel mai tânăr participant a fost chiar fiul organizatoarei, care împlinește 7 ani săptămâna viitoare. Ana Giurgiu este convinsă că, pe vreme bună, numărul participanților ar fi fost mult mai mare.

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▶ Vezi pagina acestui video: Zeci de mașini de epocă au atras toate privirile în Piața Mare din Sibiu: cel mai vechi automobil, un Ford din 1937 — VIDEO

„Văd adolescenți de 15-16 ani care întorc capul după noi”

Vremea nu a adus prea mulți vizitatori, însă membrii clubului spun că reacția publicului este, de fiecare dată, „extraordinară”. Oamenii îi salută pe stradă, le fac poze, iar copiii sunt încântați.

„De 20 de ani văd copii de 15-16 ani care întorc capul după noi. Asta mă bucură foarte mult. Înseamnă că ne facem treaba bine”, spune Ana Giurgiu. Mulți dintre trecători își amintesc că un model asemănător l-a avut bunicul sau unchiul.

Clubul nu se limitează la Sibiu. Pasionații merg și în orașele mici din județ, cum a fost recent la Tălmaciu, unde, în colaborare cu primăria și școala, elevii au venit să vadă mașinile. După expoziția din Piața Mare, participanții au plecat spre Porumbacu.

Următoarea întâlnire, la primăvară

Retro Parada se organizează de aproximativ 20 de ani, primăvara și toamna, în toată țara. La Sibiu, pe lângă cele două parade, filiala organizează în septembrie și Raliul Sibiului.

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