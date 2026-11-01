Accident la ieșire din Boița pe Valea Oltului: cinci persoane au nevoie de îngrijiri medicale / video foto

Un accident rutier s-a produs luni seară, în jurul orei 20:50, pe DN 7, la ieșirea din localitatea Boița spre județul Vâlcea. Traficul rutier este blocat total.

UPDATE: Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, în urma accidentului produs pe DN 7, la ieșirea din Boița, patru dintre cele cinci persoane evaluate de echipajele medicale au fost transportate la spital. Printre acestea se află un bărbat de 63 de ani, care a suferit un traumatism toracic. A cincea persoană implicată a refuzat transportul la unitatea medicală.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu.

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„ISU Sibiu intervine de urgență pe DN 7, la ieșirea din Boița spre Vâlcea, la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ. Din primele informații, cinci persoane sunt evaluate de către echipajele medicale. Misiunea este în desfășurare”, a transmis ISU Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Accident la ieșire din Boița pe Valea Oltului: cinci persoane au nevoie de îngrijiri medicale — VIDEO

Accidentul s-a produs între două autoturisme, potrivit SAJ Sibiu.

„SAJ Sibiu a intervenit cu un echipaj de tip B în apropiere de localitatea Boița, la un accident rutier produs între două autoturisme. Din primele informații, este vorba despre un număr de cinci persoane implicate în accident, evaluate de către echipajele ISU și SAJ prezente la fața locului. Intervenția este în dinamică, revenim cu informații”, transmite SAJ Sibiu.

Polițiștii rutieri sunt la locul accidentului și efectuează verificări.

Revenim cu detalii!

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