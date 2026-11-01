Pe scurt: O majorare de 20 sau 30 de lei nu ajută la fel toate familiile, spune Florin Manole. Ministrul invocă exemplul beneficiului pentru copiii cu dizabilități, crescut cu 110 lei.

Alocațiile copiilor ar putea rămâne înghețate și în 2027, pentru al treilea an consecutiv, însă nu a fost luată o decizie în acest sens. Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că ajutoarele ar trebui direcționate cu prioritate către copiii și familiile aflate în situații sociale dificile, potrivit Mediafax.

Întrebat sâmbătă, 31 octombrie 2026, seara, la Antena 3 CNN, dacă alocațiile vor fi majorate sau vor rămâne la nivelul actual, Manole a declarat că subiectul nu a fost încă discutat cu premierul și ministrul Finanțelor.

Ministrul consideră că o creștere generală cu 20 sau 30 de lei nu ar avea același impact pentru toate familiile. În opinia sa, statul ar trebui să găsească mecanisme prin care să ofere sprijin mai consistent copiilor cu nevoi speciale și familiilor vulnerabile.

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„Copiii României sunt un grup divers și cu nevoi diferite. Copilul meu și alte câteva zeci de mii de familii care câștigă bine în țara asta n-ar simți nicio diferență dacă alocația crește cu 20 sau cu 30 de lei. Pentru alții, o asemenea creștere ar fi mult prea puțin”, a explicat ministrul.

Manole invocă majorarea cu 110 lei a beneficiului pentru copiii cu dizabilități

Florin Manole a oferit exemplul copiilor cu dizabilități, pentru care, potrivit declarațiilor sale, beneficiul specific a crescut cu 110 lei la începutul anului 2026, în locul unei majorări generale de 20 de lei a alocației.

Oficialul a subliniat că alocația și beneficiul acordat copiilor cu dizabilități sunt drepturi diferite. El a susținut însă că ajutoarele direcționate pot avea un impact mai mare asupra familiilor care se confruntă cu dificultăți.

Ministrul a precizat că nu vrea să se pronunțe prematur asupra unei eventuale înghețări sau majorări a alocațiilor, în lipsa unor discuții oficiale la nivelul Guvernului.

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