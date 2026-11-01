Pe scurt: Poliția Rutieră a suspendat 487 de permise de conducere în bilanțul pentru sâmbătă, 31 octombrie 2026. Dintre acestea, 116 au fost reținute pentru viteză și 85 pentru consum de alcool.

Poliția Rutieră a suspendat 487 de permise de conducere în 24 de ore, potrivit bilanțului Poliției Române pentru sâmbătă, 31 octombrie 2026, relatat de Radio România.

Dintre permisele suspendate, 116 au fost reținute pentru viteză, iar 85 pentru consum de alcool. Cazurile legate de alcool reprezintă aproape 20% din totalul suspendărilor.

În cadrul acțiunilor, polițiștii au retras și 395 de certificate de înmatriculare.

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Potrivit comunicatului Poliției Române, la nivel național, oamenii legii au intervenit la 2.635 de evenimente. Aproape jumătate dintre acestea au fost sesizate de cetățeni prin apeluri la numărul de urgență 112.

Totodată, polițiștii au depistat opt persoane urmărite la nivel național și internațional.

Pentru alte nereguli constatate, au fost aplicate peste 7.700 de sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de peste 3,5 milioane de lei.

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