Satul sibian Biertan se numără printre locurile care au impresionat-o pe Erin Vivid Riley, autoarea unui reportaj publicat de The New York Times despre Transilvania. Jurnalista a parcurs pe jos o porțiune din Via Transilvanica și a descris o regiune a satelor medievale și a istoriei vii, departe de clișeul cu Dracula.

Reportajul din New York Times

Articolul, intitulat „Transylvania, Where Meadows Ripple and Dracula Legends Fade” („Transilvania, unde pajiștile se unduiesc și legendele despre Dracula se estompează”), a fost publicat pe 30 octombrie 2026 în secțiunea Travel și este semnat de Erin Vivid Riley și Ioana Moldovan. Textul integral se găsește pe site-ul The New York Times.

Publicația îl prezintă astfel: „Într-o drumeție de trei zile prin România, o autoare ocolește atracțiile obișnuite legate de Bram Stoker și descoperă, în schimb, sate medievale, păduri străvechi și o istorie vie și bogată.”

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Biertan, oprirea sibiană de pe traseu

Potrivit reportajului, relatat de Adevărul, dintre locurile întâlnite pe Via Transilvanica, Sighișoara, Criț și Biertan au impresionat-o în mod special pe autoare. Dintre acestea, Biertanul este singura localitate din județul Sibiu.

Aici, jurnalista a remarcat arhitectura săsească și „închisoarea matrimonială” din incinta bisericii fortificate, încăperea în care, potrivit tradiției locale, soții aflați în conflict erau închiși împreună înainte de a li se încuviința despărțirea. Ansamblul bisericii fortificate din Biertan face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Povestea camerei pentru soții certați a mai atras atenția presei internaționale: în trecut, închisoarea matrimonială din Biertan i-a uimit pe cei de la BBC.

Transilvania dincolo de Dracula

Jurnalista a mărturisit că, înainte de călătorie, Transilvania i se părea mai degrabă un simbol decât un loc real, imagine construită de romanul „Dracula” al lui Bram Stoker (1897), de filmul „Nosferatu” al lui Robert Eggers (2024) și de serialul „Wednesday” de pe Netflix, scrie Adevărul. A ales drumeția pe distanțe lungi pentru a descoperi adevăratul caracter al regiunii.

Via Transilvanica, traseul de aproximativ 1.600 de kilometri dintre Putna, în Bucovina, și Dunăre, la granița cu Serbia, a dus-o prin păduri de stejar și fag și prin sate cu case săsești. Reportajul mai include opriri la Cluj-Napoca, Brașov și Castelul Peleș din Sinaia.

Nu este prima dată când satele din județul Sibiu ajung în presa străină. Un sat din județul Sibiu a ajuns celebru în presa din America, iar un altul i-a fermecat pe britanicii de la Financial Times.

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