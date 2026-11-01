Masajul nu mai înseamnă doar relaxare, ci și competiție, creativitate și spectacol. Peste 150 de terapeuți din aproximativ 40 de țări s-au reunit la Sibiu pentru a-și demonstra îndemânarea în fața unui juriu internațional. Unii folosesc tehnici vechi de mii de ani, alții combină masajul cu dansul și mișcările artistice, iar cei mai îndrăzneți își pun modelele la încercare cu întinderi spectaculoase. Totul se întâmplă la Campionatul Național de Masaj și World Massage Super Cup.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Campionatul Național de Masaj la Sibiu. Peste 150 de terapeuți din 40 de țări se întrec în tehnici spectaculoase — VIDEO

Mesele de masaj au devenit adevărate scene, iar concurenții încearcă să demonstreze că relaxarea poate fi ridicată la rang de artă. În locul unei ședințe obișnuite, participanții oferă demonstrații în care tehnica, precizia și creativitatea sunt la fel de importante.

Printre cei care au atras atenția se numără Kinga, o concurentă care a venit la Sibiu cu o idee neobișnuită. A adus evantaie colorate, inspirate din cultura asiatică, și a transformat demonstrația într-un moment artistic.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Sunt evantaie de inspirație asiatică, pe care le folosesc de obicei la dans. Am decis să le aduc la această competiție pentru că sunt colorate și fac spectacolul mai vesel și mai plin de viață. Fiind artistă, am vrut să împărtășesc și alte forme de exprimare și să le integrez în lucrul cu clientul”, a povestit Kinga.

Și-a adus soțul la concurs și l-a supus unui masaj intens

La câțiva metri distanță, o altă concurentă demonstrează că nu toate masajele sunt făcute pentru cei care vor să adoarmă de relaxare. Marlena Rolińska, venită din Polonia, practică o combinație de tehnici thailandeze, stretching și mobilizări articulare.

Modelul pe care își demonstrează îndemânarea nu este un necunoscut, ci chiar soțul ei. Bărbatul are de trecut un adevărat test de flexibilitate, iar soția recunoaște, cu umor, că acesta nu este tocmai încântat de tratamentul primit.

„Soțul meu este modelul meu, nu prea îi plac masajele mele. În general, este un masaj intens, pentru persoane foarte flexibile, cu o condiție fizică bună. Nu oricine poate beneficia de un asemenea masaj. Dar el rezistă cu stoicism. Folosesc multe elemente de masaj thailandez, stretching, reflexoterapie și mobilizări articulare, însă îmi place să integrez și tehnici mai blânde, precum lomi lomi”, a explicat Marlena Rolińska.

Dincolo de demonstrațiile spectaculoase, întrecerile sunt și un prilej pentru specialiștii din diferite țări să învețe unii de la alții. Polonia este reprezentată inclusiv de o echipă formată în acest an.

„Organizez Campionatul Polonez de Masaj și am venit aici împreună cu echipa poloneză, pe care am înființat-o anul acesta. Mă bucur foarte mult să fiu aici și sunt recunoscătoare pentru această oportunitate, atât pentru mine, cât și pentru echipa noastră”, a declarat Magda Kamińska, organizatoarea Campionatului Polonez de Masaj.

De la tehnici vechi de mii de ani la masajul modern. Care este cel mai popular?

Masajul are o istorie de câteva milenii. Primele forme documentate se regăsesc în tradițiile Chinei și Indiei antice, unde tehnicile manuale erau folosite pentru îngrijirea corpului și ameliorarea durerilor. Nu poate fi stabilit cu certitudine un singur tip de masaj drept cel mai vechi din lume, însă tradițiile asiatice se numără printre cele mai vechi cunoscute.

În schimb, masajul suedez, dezvoltat în forma sa modernă în secolul al XIX-lea, este considerat unul dintre cele mai răspândite tipuri de masaj în țările occidentale. Acesta folosește mișcări de netezire, frământare, frecare și vibrații, fiind asociat în special cu relaxarea și reducerea tensiunii musculare.

La Sibiu, terapeuții concurează la mai multe categorii, fiecare cu propriile particularități. Masajul thailandez presupune presiuni și întinderi asistate, masajul facial pune accent pe tehnicile aplicate feței, iar la freestyle concurenții au libertatea să combine procedee din mai multe școli de masaj.

Cea mai nouă categorie introdusă în competiția sibiană este Body Shape, dedicată remodelării corporale. Aceasta se alătură probelor deja consacrate, precum masajul suedez, thailandez, facial și freestyle.

„Ediția din acest an aduce o schimbare de locație. Ne-am mutat într-un spațiu mult mai generos. O altă noutate este introducerea în concurs a categoriei «Body Shape», dedicată remodelării corporale”, a explicat Iulian Motoc, organizatorul evenimentului.

Campionii de ieri îi jurizează pe concurenții de astăzi

Fiecare mișcare este urmărită atent de specialiștii care evaluează tehnica, ritmul, controlul presiunii și modul în care concurenții îmbină diferitele procedee.

Printre jurați se află și Bojan Mirić, din Serbia, un profesionist cu peste două decenii de experiență, care a cunoscut atât emoțiile competiției, cât și responsabilitatea de a stabili câștigătorii.

„De 22 de ani studiez masajul și recuperarea în întreaga lume, iar în ultimii ani predau la nivel internațional. Este a șaptea oară când particip aici în calitate de jurat și pot spune că anul acesta organizarea a ajuns la un nivel superior. Mă bucur foarte mult să văd acest lucru în România. În 2019 am devenit campion european la masaj, iar din acel an sunt și jurat internațional”, a declarat Bojan Mirić.

Pentru acesta, întâlnirile internaționale au o miză care depășește trofeele și medaliile. Sunt ocazii în care terapeuții își pot perfecționa metodele și pot construi colaborări profesionale.

Campionatul Național de Masaj și Terapii Complementare a ajuns la ediția a șaptea, iar World Massage Super Cup se desfășoară pentru a cincea oară. Cele două competiții reunesc la Sibiu peste 150 de concurenți din aproximativ 40 de țări, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, la Hotel Ramada.

Pe lângă probele de concurs, programul include demonstrații și conferințe susținute de specialiști internaționali. Iar dacă unele masaje sunt menite să te relaxeze, demonstrațiile de la Sibiu arată că există și variante care cer o condiție fizică de invidiat.

Marlena Rolińska, din Polonia, lucrează cu soțul ei, care îi este și model, într-o demonstrație cu întinderi și mobilizări articulare inspirate din masajul thailandez Un masaj care nu e pentru oricine: Marlena Rolińska își pune modelul – chiar soțul ei – la încercare Întinderile asistate, specifice masajului thailandez, în demonstrația Marlenei Rolińska O concurentă lucrează pe spatele modelului în timpul probei Jurații urmăresc de aproape fiecare mișcare; aici, demonstrația Marlenei Rolińska Concurenți din mai multe țări lucrează simultan în sala de la Hotel Ramada Sibiu; în stânga, Kinga, din Polonia Probele se desfășoară simultan, cu jurații printre mese Kinga, concurentă din Polonia, a adus la competiție evantaie colorate de inspirație asiatică Marlena Rolińska, concurentă din Polonia

Comentarii