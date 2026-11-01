Pe scurt: Pentru cumpărăturile care costau 100 de lei în 2005, în 2025 ar fi fost nevoie de aproximativ 256 de lei. Cu aceeași sută de lei păstrată fără dobândă, am mai fi putut cumpăra doar 39% din coșul inițial.

Un coș mediu de consum care costa 100 de lei în 2005 ar fi costat aproximativ 256 de lei în 2025, potrivit unei analize publicate de HotNews.ro. În acest interval, o sumă fixă de bani, păstrată fără dobândă sau alte câștiguri, a pierdut circa 61% din puterea de cumpărare.

Valoarea înscrisă pe o bancnotă de 100 de lei rămâne aceeași, însă cantitatea de produse și servicii care poate fi cumpărată cu ea se schimbă. Aceasta este puterea de cumpărare: cât obținem în schimbul banilor. Când prețurile cresc, aceeași sumă cumpără mai puțin, iar păstrarea nivelului de consum cere un buget mai mare.

Istoria leului cuprinde însă și deprecieri, reforme monetare și perioade în care deținerea banilor nu garanta accesul la produsele de pe raft. Din acest motiv, comparațiile între epoci nu pot fi făcute doar prin raportarea valorilor înscrise pe bancnote.

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Reformele monetare au schimbat unitatea de calcul, nu doar valoarea banilor

Leul a devenit oficial unitatea sistemului monetar național prin legea din 22 aprilie/4 mai 1867, fiind împărțit în 100 de bani. Denumirea era folosită și înainte, dar atunci a fost consacrată în noul sistem.

De la leul definit în metale prețioase până la moneda din 2025, comparația necesită precauție. Un leu din 1867, unul din 1952 și unul din 2025 nu sunt unități direct comparabile. Reformele monetare au modificat scara valorilor, în timp ce bunurile consumate și condițiile în care puteau fi cumpărate s-au schimbat.

Reperele istorice și monetare folosite în analiză provin de la BNR, pentru stabilizarea din 1929, și din Historia, pentru reformele monetare. Datele privind inflația sunt din seria Băncii Mondiale, disponibilă prin FRED.

Pierderea puterii de cumpărare din 1867 până în 2025 nu poate fi calculată riguros prin simpla înmulțire a rapoartelor de schimb dintre leii vechi și cei noi. Denominarea schimbă unitatea în care sunt exprimate prețurile, în timp ce inflația modifică volumul bunurilor care pot fi cumpărate. Separat, o reformă cu limite de preschimbare poate afecta economiile deținătorilor de bani.

La denominarea din 2005, un produs de 100.000 de lei vechi a devenit un produs de 10 lei noi, iar un venit de 10 milioane de lei vechi a devenit unul de 1.000 de lei noi. Raportul dintre venit și preț a rămas neschimbat în momentul conversiei.

Cu 100 de lei în 2025 se putea cumpăra aproximativ 39% din coșul inițial

Pentru comparația dintre 2005 și 2025, toate sumele sunt exprimate în lei noi. Calculul pornește de la un coș mediu de consum de 100 de lei și înlănțuie ratele medii anuale ale inflației din seria Băncii Mondiale, disponibilă prin FRED.

Valorile sunt rotunjite și compară medii anuale, nu două date calendaristice exacte. Coșul reprezintă un reper statistic al consumului mediu, nu o listă fixă de produse urmărite individual.

Costul de aproximativ 256 de lei din 2025 arată suma necesară pentru păstrarea unui consum echivalent celui de 100 de lei din 2005. Privită invers, comparația arată că un buget rămas la 100 de lei permitea cumpărarea a aproximativ 39% din coșul inițial. Astfel, cei 100 de lei din 2025 cumpărau cât aproximativ 39 de lei în 2005.

Rezultatul se obține împărțind bugetul de 100 de lei la costul coșului, de aproximativ 256 de lei. De aceea, creșterea prețurilor cu aproximativ 156% corespunde unei scăderi de circa 61% a puterii de cumpărare a sumei fixe. Procentele diferă fiindcă primul măsoară majorarea costului, iar al doilea partea din coș care mai poate fi cumpărată.

Scăderea nu înseamnă că nivelul de trai al fiecărei persoane s-a redus cu 61%. Calculul urmărește bani păstrați fără dobândă sau alte câștiguri. Pentru a evalua puterea de cumpărare a unui salariu sau a unei pensii, evoluția venitului trebuie comparată cu cea a prețurilor.

Dacă bugetul disponibil pentru coșul din exemplu a crescut de la 100 la 256 de lei, puterea de cumpărare s-a păstrat aproximativ. O creștere peste acest prag permite cumpărarea mai multor bunuri și servicii, iar una sub acest nivel înseamnă un consum posibil mai mic.

Experiența unei gospodării poate diferi de media statistică. Familiile care alocă o parte mare din venit alimentelor, energiei sau chiriei resimt mai puternic scumpirile din categoriile respective.

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