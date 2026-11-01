Pe scurt: Sumele acumulate în Pilonul II nu se pierd la decesul participantului, ci revin moștenitorilor legali. Pentru a intra în posesia banilor, aceștia trebuie să înceapă demersurile la notar.

Banii acumulați în Pilonul II nu se pierd la decesul participantului, ci trec la moștenitorii legali, a explicat Corina Cojocaru, CEO BT Pensia Noastră, în emisiunea ZF Generația Pilon II, potrivit Ziarului Financiar. Dacă participantul nu are copii, banii merg la părinți, iar apoi la frați.

Moștenitorii pot retrage sau transfera banii.

Administratorul fondului nu poate afla singur despre deces. Moștenitorii trebuie să meargă la notar, care cere administratorului soldul contului.

„Noi, ca administratori, răspundem în 2–3 zile notarului”, a spus Corina Cojocaru.

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Pe baza certificatului de moștenitor, fiecare moștenitor își poate retrage partea în contul bancar sau o poate transfera în propriul cont de Pilon II.

Contribuțiile se adună din toate joburile.

Cine are două joburi în România are o contribuție mai mare la Pilonul II, deoarece sumele se cumulează.

Angajatorul reține din salariul brut contribuția de asigurări sociale (CAS), de 25%, și o virează la stat. Casa de Pensii direcționează 4,75% din salariul brut către fondul ales de participant.

Banii ajung la fond cu o întârziere de două luni față de plata angajatorului: sumele investite în octombrie reprezintă contribuțiile din august.

Cine a lucrat în România și apoi a plecat își păstrează contul, iar banii acumulați continuă să fie investiți. La revenirea în țară și reangajare, noile contribuții se adaugă peste suma existentă.

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