Cinci cutremure într-o singură noapte în România: patru au fost în zona Vrancea

Pe scurt: Seria seismelor a început la ora 00:46 în Vrancea și a continuat până la 07:03, când s-a produs cutremurul din Marea Neagră.

Cinci cutremure s-au produs duminică, 1 noiembrie 2026, în zona Vrancea și în Marea Neagră. Patru dintre seisme au fost înregistrate în Vrancea, iar cele mai mari magnitudini au fost de 3,6, potrivit Știrile ProTV, care citează News.ro.

Primul cutremur din zona Vrancea a avut loc la ora 00:46, la o adâncime de 69,9 kilometri, și a avut magnitudinea 3.

La mai puțin de o oră a urmat un al doilea seism, cu magnitudinea 3,6, produs la o adâncime de 124,4 kilometri. Al treilea cutremur a fost înregistrat la ora 02:26, cu magnitudinea 2,1, la o adâncime de 110,3 kilometri.

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Cel de-al patrulea seism din Vrancea s-a produs la ora 06:33, la o adâncime de 144,4 kilometri, și a avut magnitudinea 2,5.

În Marea Neagră, cutremurul a avut loc la ora 07:03 și a avut magnitudinea 3,6.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre un cutremur în Vrancea care era al 18-lea seism de la începutul lunii.

Un cutremur de magnitudine 4,8 s-a produs în Vrancea pe 19 octombrie

Un alt seism, cu magnitudinea 4,8, s-a produs pe 19 octombrie 2026, la ora 11:52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Adâncimea acestuia a fost de 124,1 kilometri, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului (INFP).

„În ziua de 19 octombrie 2026, la ora 11:51:57 (ora locală a României), s-a produs în ZONA seismică VRANCEA, Buzău, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.8, la adâncimea de 124.1 km. Intensitate: IV. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54km S de Buzău, 58km E de Brașov, 60km SE de Sfântu-Gheorghe, 62km N de Ploiești, 72km S de Focșani, 90km NE de Târgoviște”, a transmis, pe Facebook, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

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