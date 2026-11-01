Pe scurt: Orange a avut cele mai mari viteze medii de download la internetul mobil și fix prin cablu în 2025, potrivit măsurătorilor Netograf. Vodafone a urcat pe locul al doilea la mobil, în timp ce Nextgen a condus clasamentul uploadului prin WiFi.

Orange conduce clasamentul vitezei de download la internetul mobil și fix prin cablu în 2025. Vodafone a avut cea mai mare creștere anuală la download mobil și a urcat de pe locul patru pe doi. Datele provin din Netograf, platforma ANCOM pentru evaluarea calității serviciilor de acces la internet, potrivit Economica.net.

La nivel național, downloadul mobil a ajuns la o medie de 68 Mbps, cu 17% peste 2024 și cu 127% peste 2021. La internetul fix, creșterea în ultimii cinci ani a fost de numai 11%, până la 288 Mbps. Mobilul a avansat mai rapid atât la download, cât și la upload.

Raportul compară furnizorii de internet fix Digi, Orange, Vodafone și Nextgen și operatorii mobili Orange, Vodafone, Digi și Telekom. Performanțele diferă mult între operatori și tipuri de conexiune: la download prin cablu, mediile din 2025 au variat între 280 și 593 Mbps.

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Vodafone urcă pe locul doi la mobil, iar Orange rămâne lider inclusiv la 5G.

Orange a condus clasamentul downloadului mobil în toată perioada 2023–2025. Evoluția vitezelor medii, în ordinea 2023, 2024 și 2025, a fost:

Orange: 63 → 95 → 97 Mbps;

Vodafone: 32 → 36 → 58 Mbps;

Digi: 25 → 53 → 52 Mbps;

Telekom: 34 → 48 → 36 Mbps.

Vodafone a crescut cu aproximativ 61% față de 2024, în timp ce Telekom a pierdut 25%. Orange a avansat ușor, iar Digi a scăzut ușor, dar și-a dublat viteza față de 2023. Telekom a rămas cu o creștere modestă pe ansamblul celor trei ani.

La upload mobil, Orange conduce în 2025, urmat îndeaproape de Vodafone, apoi de Digi și Telekom. Mediile din 2023, 2024 și 2025 au fost:

Orange: 18 → 20 → 28 Mbps;

Vodafone: 11 → 13 → 27 Mbps;

Digi: 5 → 16 → 18 Mbps;

Telekom: 16 → 22 → 17 Mbps.

Vodafone și-a mai mult decât dublat uploadul față de 2024, iar Digi a avut cea mai mare creștere raportată la 2023. ANCOM constată că „ritmul de creștere a vitezelor de upload a fost superior celui înregistrat pentru download”, cele mai importante creșteri fiind observate la Orange și Vodafone.

Potrivit autorității, „creșterile semnificative observate în anul 2025 pentru Orange și Vodafone sunt compatibile cu procese de modernizare a rețelei radio, optimizarea utilizării spectrului și extinderea acoperirii serviciilor 5G”.

Scăderea performanțelor Telekom poate fi asociată cu portofoliul de clienți, investițiile în infrastructură și schimbările consumului de date, în contextul achiziției rețelei și bazei de clienți de către Vodafone și Digi.

La 5G, Orange conduce downloadul în 2025 cu 131 Mbps, urmat de Digi cu 103 Mbps, Vodafone cu 86 Mbps și Telekom cu 67 Mbps. La upload, ordinea este Orange — 39 Mbps, Digi — 33 Mbps, Telekom — 29 Mbps și Vodafone — 24 Mbps.

La nivel agregat, doar uploadul 5G a crescut față de 2024. Downloadul 4G și 5G și uploadul 4G au scăzut.

Orange conduce la internetul fix prin cablu, iar Nextgen este primul la upload prin WiFi.

La download prin cablu, Orange rămâne lider în 2025, dar cu aproximativ 27% sub nivelul din 2023. Digi a avut o evoluție relativ stabilă, iar Vodafone cea mai mare creștere față de 2024. Vitezele medii din 2023, 2024 și 2025 au fost:

Orange: 814 → 558 → 593 Mbps;

Digi: 465 → 429 → 464 Mbps;

Vodafone: 299 → 307 → 392 Mbps;

Nextgen: 246 → 313 → 280 Mbps.

La download prin WiFi, Orange conduce în 2025, revenind la aproximativ 200 Mbps. Nextgen a crescut constant, Digi a rămas relativ stabil, iar Vodafone a scăzut. Evoluțiile din 2023, 2024 și 2025:

Orange: 198 → 155 → 200 Mbps;

Nextgen: 140 → 155 → 170 Mbps;

Vodafone: 190 → 204 → 170 Mbps;

Digi: 147 → 155 → 158 Mbps.

La upload prin cablu, Orange ocupă primul loc în 2025, urmat de Digi, Nextgen și Vodafone. Mediile din 2023, 2024 și 2025:

Orange: 802 → 538 → 554 Mbps;

Digi: 446 → 393 → 450 Mbps;

Nextgen: 264 → 320 → 326 Mbps;

Vodafone: 60 → 46 → 56 Mbps.

„În cazul Vodafone, valorile mai reduse ale vitezei de upload sunt compatibile cu utilizarea unei infrastructuri mixte, care include și segmente bazate pe tehnologii HFC/DOCSIS, caracterizate prin alocare de capacități upstream mai reduse”, precizează ANCOM.

La upload prin WiFi, Nextgen ocupă primul loc în 2025 și are cea mai puternică evoluție din perioada analizată: aproximativ 76% în trei ani. Orange a revenit după scăderea din 2024, Digi a crescut constant, iar Vodafone a rămas ultimul, deși a avansat. Valorile din 2023, 2024 și 2025:

Nextgen: 135 → 169 → 237 Mbps;

Orange: 183 → 155 → 210 Mbps;

Digi: 144 → 159 → 175 Mbps;

Vodafone: 22 → 27 → 39 Mbps.

ANCOM asociază îmbunătățirea vitezelor de internet fix cu modernizarea infrastructurii, extinderea fibrei optice, creșterea capacității rețelelor de acces și utilizarea unor echipamente mai performante.

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