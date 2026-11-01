Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică, 1 noiembrie, un cod galben de inundații care include și râuri din județul Sibiu. Avertizarea este valabilă de duminică, ora 12:00, până luni, 2 noiembrie, ora 18:00.

Potrivit Avertizării hidrologice nr. 98 din 01.11.2026, emisă la ora 11:30, sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Ce râuri din județul Sibiu sunt vizate

În județul Sibiu, avertizarea INHGA vizează afluenții Oltului din sectorul aflat în aval de confluența cu râul Cibin. Același sector al Oltului este sub cod galben și în județele Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj.

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Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot produce și pe afluenți mai mici ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele vizate.

Cod galben pe râuri din 10 județe

Pe lângă Sibiu, codul galben se aplică, în același interval, pe râuri din bazinele hidrografice:

Cerna – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Gorj și Caraș-Severin);

Dunăre – afluenții mici din sectorul aval de confluența cu râul Berzeasca – amonte de confluența cu râul Desnățui (Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj);

Desnățui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenții din aval de acumulare (Mehedinți și Dolj);

Jiu – bazin amonte S.H. Podari (Hunedoara, Gorj, Mehedinți și Dolj);

Olt – afluenții din sectorul aval de confluența cu Cibinul (Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj);

Călmățui (Olt și Teleorman);

Vedea – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Olt, Argeș și Teleorman);

Argeș – bazin superior (Argeș).

Cod portocaliu în aval, pe Olt și în Gorj

Între duminică, 1 noiembrie, ora 18:00, și luni, 2 noiembrie, ora 12:00, INHGA a emis cod portocaliu pentru:

Olt – afluenții din sectorul aval de confluența cu râul Lotru – amonte Ac. Ionești (Vâlcea și Argeș);

Jiu – afluenții din sectorul aval S.H. Sadu – amonte de confluența cu râul Gilort (Gorj);

Gilort – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Gorj);

Motru – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (Gorj și Mehedinți);

Olteț – bazin superior și afluenți bazin mijlociu (Gorj și Vâlcea).

Județul Sibiu nu este inclus în zona de cod portocaliu.

Ce înseamnă codurile

Conform INHGA, codul galben înseamnă risc de viituri sau creșteri rapide ale nivelului apei, care necesită vigilență sporită în cazul activităților expuse la inundații. În secțiunile monitorizate hidrometric se pot produce depășiri ale cotei de atenție (Faza I de apărare).

Codul portocaliu înseamnă risc de viituri majore, cu revărsări importante care pot duce la inundarea gospodăriilor și a obiectivelor social-economice. Se pot produce depășiri semnificative ale cotei de inundație (Faza a II-a de apărare), mai mari de 20–30 cm.

Avertizarea nr. 98 actualizează Avertizarea hidrologică nr. 97 din 31 octombrie. INHGA a anunțat că revine cu actualizări în funcție de evoluția vremii. Pentru prognoza meteo din următoarele zile, citește și: Se strică vremea în mare parte din țară: la munte sunt așteptate ninsori și viscol.

Ce trebuie să faci în caz de inundații

Inspectoratele pentru Situații de Urgență recomandă, în regulile de comportare și acțiune la inundații:

adu în casă sau fixează obiectele din curte care pot fi luate de apă și mută animalele și bunurile de valoare în locuri sigure;

dacă inundația este iminentă, mută obiectele la etajele superioare, deconectează aparatele electrice și mergi spre un loc mai înalt;

înainte să pleci de acasă, închide apa, gazul și curentul și ia cu tine actele, apă, alimente, trusa sanitară, o lanternă și un radio;

dacă ești în afara locuinței, respectă comunicările autorităților și mergi spre cel mai apropiat loc de refugiu;

după retragerea apelor, nu intra în locuința avariată, nu atinge firele electrice și nu bea apă de la sursă decât fiartă;

nu folosi instalațiile de apă, gaze și electricitate fără aprobarea specialiștilor.

În caz de urgență, sună la 112.

Un cod galben de inundații a mai fost emis pentru Sibiu la sfârșitul verii: Cod galben de inundații în Sibiu și alte 18 județe: sunt așteptate viituri.

Sursa: INHGA – Avertizare hidrologică nr. 98 din 01.11.2026

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