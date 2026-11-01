CSU capotează acasă: Sibiul a pierdut dramatic cu SCM Craiova / video

După un meci spectaculos în Sala Transilvania, CSU Sibiu a cedat pe muchie de cuțit cu SCM Craiova, scor 105-107, în runda a 5-a a Ligii Naționale de baschet.

Sibiul nu a putut conta nici în acest meci pe Roschnafsky, care a ratat o parte din pregătire și startul acestui sezon din cauza unor probleme la umăr.

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Începutul de meci a fost unul foarte echilibrat și sibienii au condus cu 13-12 după primele 5 minute. Cu Traore în vervă, sibienii au contracarat jocul în viteză al oltenilor și au condus cu 22-19 și 24-21. După 10 minute spectaculoase, CSU conducea, scor 26-23.

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Oaspeții au început mai bine al doilea sfert și au revenit în avantaj, 33-34. Craiova își continuă momentele bune și se desprinde la 39-44 în minutul 16. Sibiul a dat semne de reviriment pe final de repriză și a egalat, 52-52. SCM Craiova a fost în avantaj de o posesie la pauza mare: 52-54.

Echipa lui Dan Fleșeriu nu a fost în meci după revenirea de la cabine și oltenii s-au desprins, 52-60. Randolph Jr. și Traore au readus pe CSU în meci: 63-64 și apoi 74-76. SCM Craiova s-a desprins din nou pe finalul sfertului al treilea și a terminat în avantaj, 76-82.

Pratt a avut victoria în mână la ultimul atac

Cu un joc foarte bun, oltenii și-au mărit ecartul în startul sfertului decisiv, 78-89, iar Dan Fleșeriu a luat time-out, sperând într-o nouă revenire a echipei sale. SCM și-a păstrat avansul, 85-95 în minutul 35. Cu fanii în spate, Sibiul reaprinde meciul cu 3 minute înainte de final, când se apropie la 2 puncte:97-99. CSU egalează, apoi chiar trece în avantaj, 101-99, iar finalul devine dramatic.

Craiova revine în avantaj, 101-104, cu 80 de secunde înaintea finalului. Cu 14 secunde rămase, Craiova avea posesia și un punct avans, iar sibienii faultează. La 103-106, CSU are ultimul atac pentru a duce meciul în prelungiri, dar oltenii faultează imediat. Se merge pe ”jocul faulturilor” pe final și în ultimele secunde, Pratt are aruncare de victorie de la distanță, dar ratează. Craiova se impune astfel cu 107-105, iar sibienii ajung la două înfrângeri consecutive.

Cu un bilanț de 2-3, CSU este pe locul 8 în sezonul regulat al Ligii Naționale.

CSU SIBIU: Randolph Jr. 38, Traore 30, Towns 11, Pratt 9, Battle 8, Plet 5, Fîntînă 2, Petica, Drăgan.

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