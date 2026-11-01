Pompierii sibieni intervin, duminică seară, în zona Valea Lotrioarei, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, două autospeciale de primă intervenție și un echipaj SMURD.
„Din primele informații, incendiul se manifestă generalizat la o cabană, pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. Incendiul este localizat și nu există posibilitatea de extindere, se lucrează pentru lichidare”, a transmis ISU Sibiu.
Misiunea este în desfășurare.
Revenim cu detalii!
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