Pompierii sibieni intervin, duminică seară, în zona Valea Lotrioarei, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, două autospeciale de primă intervenție și un echipaj SMURD.

„Din primele informații, incendiul se manifestă generalizat la o cabană, pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați. Incendiul este localizat și nu există posibilitatea de extindere, se lucrează pentru lichidare”, a transmis ISU Sibiu.

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Misiunea este în desfășurare.

Revenim cu detalii!

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