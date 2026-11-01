Inspectorii școlari, schimbați din pix: la Vâlcea, numirea Florentinei Adina Dobrete, a stârnit rumoare

Pe scurt: Florentina Adina Dobrete, directoarea Casei Corpului Didactic Vâlcea și consilier local PSD, este noua inspectoare școlară generală a județului. Ea o înlocuiește pe Mihaela Andreianu, membră PNL, în cadrul unui val de schimbări făcute prin ordin de ministru.

Florentina Adina Dobrete, directoarea Casei Corpului Didactic Vâlcea, consilier local PSD și membră a partidului de peste 20 de ani, este noua inspectoare școlară generală din Vâlcea, potrivit presei locale citate de Edupedu.ro. Numirea vine în cadrul schimbărilor făcute prin ordin de ministru vineri, 30 octombrie 2026, fără organizarea unui concurs.

Dobrete fusese reconfirmată la conducerea Casei Corpului Didactic de fostul ministru al Educației Mihai Dimian, potrivit listei valabile de la 1 septembrie 2026. La șefia Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea o înlocuiește pe Mihaela Andreianu, membră PNL, care fusese, la rândul ei, reconfirmată la începutul anului școlar. Andreianu le-a transmis directorilor din județ un mesaj de mulțumire pentru colaborare, potrivit publicației Se întâmplă în Vâlcea.

Florentina Adina Dobrete este profesor la Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” și a candidat în 2024 pe listele PSD la alegerile parlamentare, pentru Camera Deputaților, potrivit presei locale.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„Sunt profesor de aproape 30 de ani, sunt vâlceancă, și mă bucur de faptul că în atâția ani de profesie sau în atâția ani de politică am cunoscut foarte mulți oameni. Sunt social-democrată de peste 20 de ani, și de fiecare dată toate acțiunile pe care le-am întreprins în cadrul Partidului Social Democat le-am făcut pentru cei de lângă noi”, declara Florentina Adina Dobrete în calitate de candidat PSD Vâlcea la Camera Deputaților.

Schimbările de la inspectorate au fost semnate vineri seara, fără concurs

Cel puțin șase inspectori școlari generali au fost schimbați prin ordin de ministru vineri seara, 30 octombrie 2026, potrivit informațiilor obținute pe surse de publicația citată. Sunt menționate inspectoratele din Bihor, Sălaj, Caraș-Severin, Vâlcea, Satu Mare, Suceava și Maramureș. Potrivit acelorași surse, numărul total al inspectorilor generali înlocuiți ar fi de aproximativ nouă.

Înlocuirile de la conducerea inspectoratelor au venit la o zi după publicarea informațiilor potrivit cărora PSD cerea schimbarea urgentă a tuturor inspectorilor școlari generali susținuți de PNL și USR, după ieșirea celor două partide de la guvernare.

Sorin Ionescu, ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar și membru PSD, a semnat schimbările, potrivit informațiilor publicației. Postul său nu era încă înființat, iar atribuțiile erau prevăzute într-un proiect de Hotărâre de Guvern pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării joi, 29 octombrie 2026. Semnarea ordinelor s-ar fi făcut pe baza unei „delegări” pentru probleme din învățământul preuniversitar.

Contactat joi, 29 octombrie 2026, în legătură cu informațiile despre schimbarea inspectorilor, Sorin Ionescu a declarat: „Nu comentez astfel de zvonuri”.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a criticat momentul ales pentru numiri: „(un fel de noaptea ca hoții, dar mai rafinat, făcut vineri ca și cum noi toți ceilalți nu vedem) – evident, fără vreun concurs și tot evident, cu oamenii de partid”.

Lista oficială a Ministerului Educației și Cercetării, valabilă de la 1 septembrie 2026, îi indica drept inspectori generali pe Gheorghe Bancea în Sălaj, Ruxandra Monica Chivulescu în Satu Mare, Ioan Muntean în Maramureș și Mihaela Andreianu în Vâlcea. În Caraș-Severin, Carina Pristavu, membră PNL, revenise la conducerea inspectoratului de la 1 septembrie 2026, în locul lui Lucian Miclău, de la PSD, printr-o schimbare făcută de Mihai Dimian.

În Suceava, profesorul Gabriel Matei a fost numit inspector școlar general începând cu 30 octombrie 2026, în locul lui Nicolae-Ciprian Anton, potrivit publicației Glasul Sucevei.

Ultimul concurs pentru conducerea inspectoratelor a avut loc în 2017

Inspectorii școlari generali și adjuncții aflați în funcție nu au ocupat posturile prin concurs, ci prin detașare în interesul învățământului. Ultimul concurs pentru aceste funcții a avut loc în 2017, iar mandatele obținute atunci au expirat în 2021. De atunci, posturile au continuat să fie ocupate prin detașări, fără organizarea unor noi concursuri.

Publicația numește acest mecanism „Pixiada”. O parte dintre șefii inspectoratelor fuseseră deja schimbați la începutul anului școlar 2026-2027, iar în alte județe inspectorii generali și adjuncții făcuseră rocadă. La 9 septembrie 2026, publicația semnala că, în mandatul lui Mihai Dimian la Ministerul Educației și Cercetării, 11 inspectori școlari generali fuseseră numiți fără concurs.

Întrebat atunci dacă numirile sunt politice, Dimian declara că „propunerile vin din preuniversitar, de la oamenii care cunosc aceste lucruri. Nu mă apuc eu să fac propuneri”.

Valul de schimbări se suprapune cu organizarea concursului pentru directorii de școli, primul de acest fel din ultimii cinci ani, în ale cărui comisii de evaluare se află inspectori numiți politic. În octombrie 2026, guvernul PNL-USR-UDMR, demis în primăvară și în care Mihai Dimian condusese Ministerul Educației, a fost înlocuit cu unul dominat de PSD. Partidul este reprezentat la Educație de ministrul delegat pentru preuniversitar Sorin Ionescu.

La audierea pentru funcția de ministru în guvernul Luca Niculescu, Sorin Costreie vorbea despre „profesionalizarea leadershipului educațional. Aici vrem să creăm un corp profesionist, cu accent pe zona managerială, în care să avem lideri, directori, inspectori, tot ce înseamnă lideri educaționali bine formați, iar din acest corp să luăm pe viitorii conducători ai unităților școlare”.

La emisiunea Info Edu de la TVR INFO, Sorin Ionescu a declarat că noua conducere a ministerului își propune înlocuirea inspectoratelor cu direcții județene de învățământ de la 1 septembrie 2027. El a spus că și-ar fi dorit organizarea unui concurs pentru inspectori, alături de cel pentru directorii de școli, „astfel încât toţi aceşti oameni să fie validaţi nu de o susţinere USR, PNL sau de altă factură, ci de o susţinere profesională obţinută în urma unor rezultate”.

Într-un interviu acordat Prima News la 28 octombrie 2026, Ionescu a vorbit și despre nevoia aplicării legii. Înlocuirea inspectoratelor cu direcții județene de învățământ preuniversitar este prevăzută de lege din 2023, dar a fost amânată în mod repetat. După Legea 141/2025, prevederea urmează să fie aplicată din anul școlar 2027-2028, dacă nu vor exista noi prorogări.

Comentarii