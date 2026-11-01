Pe scurt: După două actualizări și peste 80 de modificări în mandatul anterior, Alexandru Rogobete cere deblocarea procedurilor pentru accesul pacienților la noi tratamente.

Lista medicamentelor compensate ar putea fi actualizată până la sfârșitul anului 2026, astfel încât pacienții din România să aibă acces la noi tratamente. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a solicitat organizarea unei întâlniri pentru accelerarea procedurilor administrative, potrivit Adevărul.

La discuții sunt așteptați reprezentanți ai Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Întâlnirea ar urma să reunească și reprezentanți ai producătorilor de medicamente inovative și generice.

Rogobete a amintit că, în mandatul anterior, lista a fost actualizată de două ori, fiind operate peste 80 de modificări. Acestea au inclus atât introducerea unor medicamente noi, cât și extinderea indicațiilor terapeutice pentru tratamentele deja existente pe listă.

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Ora de Sibiu a scris, în ianuarie 2026, despre anunțul privind introducerea altor 33 de medicamente pe lista celor compensate și gratuite. Tratamentele vizau cancerul, bolile rare și afecțiunile cronice.

„Accesul la medicamente și la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice, de birocrație sau de lipsa deciziilor administrative”, a afirmat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a subliniat că accesul pacienților la tratamente trebuie să fie prioritatea Ministerului Sănătății, indiferent de dificultățile administrative sau de contextul politic.

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