Mitropolitul Laurențiu, mesaj despre avere la Catedrala din Sibiu: „Nu bogăţia în sine a fost rea” / foto

Pe scurt: „Nu bogăția în sine a fost rea”, a explicat Mitropolitul Laurențiu în predica de la Sibiu. Ierarhul a vorbit despre responsabilitatea celor care au bunuri, dar și despre ajutorul oferit printr-un cuvânt bun.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie duminică, 1 noiembrie 2026, în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În Duminica a 22-a după Rusalii, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre îmbogățirea sufletească prin fapte bune și milostenie, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Alături de Mitropolitul Laurențiu au slujit cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al catedralei, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza.

Mitropolitul Laurențiu a tâlcuit Pilda bogatului nemilostiv și săracul Lazăr

Credincioșii veniți în număr mare la slujba din prima zi a lunii noiembrie au ascultat tâlcuirea textului evanghelic despre Pilda bogatului nemilostiv și săracul Lazăr. Ierarhul a vorbit despre posibilitatea fiecărui om de a câștiga viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu prin păzirea poruncilor în timpul vieții pământești.

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„Evanghelia din această duminică ne arată că viaţa noastră de aici, de pe pământ, este atât de scurtă, dar se află sub binecuvântarea lui Dumnezeu şi că tot ce avem este de la Dumnezeu, spre folosul nostru deplin. Dacă nu împlinim aici, pe pământ, toate poruncile, atunci când ne ducem dincolo nu mai putem face nimic. Este atât de puternic acel cuvânt pe care l-a spus părintele Avraam bogatului nemilostiv: «Între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca aceia care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi»”, a spus Mitropolitul Laurențiu.

Bunurile materiale trebuie folosite pentru ajutorarea semenilor

În continuarea predicii, Mitropolitul Ardealului a explicat că bunurile materiale trebuie folosite pentru mântuire și pentru ajutorarea semenilor, nu pentru plăcerile lumești, așa cum a procedat bogatul nemilostiv din pilda evanghelică.

„Nu bogăţia în sine a fost rea, ci modul în care bogatul nemilostiv s-a folosit de ea, trăind în desfătări, în timp ce la uşa lui se afla Lazăr, care era sărac şi bolnav. N-a lăsat nici măcar din ceea ce se arunca de la masa lui să ajungă la acest sărman şi avea atitudinea aceasta de a te crede stăpân pe un bun pe care l-ai dobândit, dar care nu a venit de la tine, de undeva. Vrednicia este darul lui Dumnezeu, de aceea este şi o grea povară de a gestiona mai mult. Avem bucuria şi şansa de a înmulţi talanţii, iar răsplata va fi pe măsură”, a explicat ierarhul.

Acesta a continuat cu îndemnul de a cultiva virtuțile și de a-i sprijini pe ceilalți inclusiv prin cuvinte: „Biserica ne învaţă să ne pregătim din lumea aceasta pentru lumea veşniciei. Pregătirea aceasta nu se referă doar la bunurile materiale, de care cu toţii avem nevoie, dar bogăţia deplină este aceea de a înmulţi bunurile sufleteşti, virtuţile. Să fim iubitori de oameni! Putem să dăm unui om un cuvânt bun, înţelept, să-l călăuzim spre Dumnezeu şi să-i salvăm viaţa, sau putem să întreptăm spre el atâta ură încât să-l facem şi pe el să ne urască şi, amândoi, într-o ură deplină, să cădem în focul cel veşnic. Biserica ne oferă raiul, ne oferă şansa vieţii veşnice, pentru că noi am fost creaţi de Dumnezeu pentru rai, nu pentru iad”, a subliniat Mitropolitul Laurențiu.

Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre mesajul Mitropolitului Ardealului pentru credincioși în prima duminică a Postului Mare, când numeroși credincioși din Sibiu și împrejurimi au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de acesta.

În cadrul slujbei de duminică, 1 noiembrie 2026, mulți dintre credincioșii prezenți au primit Sfânta Împărtășanie, iar la final au primit binecuvântarea Mitropolitului Laurențiu.

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