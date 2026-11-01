Pe scurt: Beatrice Keul, o elvețiancă de origine română în vârstă de 57 de ani, afirmă că Donald Trump ar fi violat-o în 1993, la New York. Ea vrea să îl acționeze în judecată, însă prescrierea faptelor reprezintă un obstacol, iar Casa Albă respinge acuzațiile.

Beatrice Keul, elvețiancă de origine română născută la Cluj-Napoca, îl acuză pe Donald Trump de viol și vrea să îl dea în judecată pentru presupuse fapte din 1993, din timpul concursului „Donald J. Trump American Dream Pageant”, la New York. Ea a vorbit pentru Blick, potrivit Libertatea. Casa Albă respinge acuzațiile ca nefondate.

Atenție, articolul conține relatări despre presupuse agresiuni sexuale, care vă pot afecta emoțional.

Keul, 57 de ani, a plecat legal din România cu familia în 1980. Stabilită la Berna, vorbește „puțin” românește, dar înțelege „aproape tot”. „Vreau să-l dau în judecată pe Trump pentru viol”, a declarat ea.

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În 1993, avea 24 de ani, era a doua clasată la Miss Elveția și finalistă Miss Europa. Spune că Jill Harth, reprezentantă a echipei lui Trump, i-a propus participarea la concursul din New York.

După un prânz la hotelul Plaza, Trump i-ar fi promis ajutor pentru obținerea unei vize și admiterea la Universitatea din New York. Un reprezentant ar fi condus-o apoi în apartamentul lui Trump, unde ea susține că a fost violată. „Mi-a rupt rochia și mi-a provocat răni care au sângerat”, afirmă Keul într-un raport publicat de democrații din Congresul SUA.

Prescrierea faptelor blochează demersul.

Keul spune că a tăcut ani întregi, când agresiunile sexuale erau un subiect tabu: „Nici măcar nu am putut să mă destăinui familiei mele. Am fost condamnată să sufăr în tăcere”.

După publicarea raportului, cu sprijinul unor avocați americani și al unor grupuri de susținere a victimelor agresiunilor sexuale, a decis să încerce deschiderea unui proces. Faptele reclamate, vechi de 33 de ani, sunt însă considerate prescrise.

Ea și avocații speră într-un nou proiect de lege în statul New York, similar cu „Adult Survivors Act”, care a permis procese civile pentru abuzuri sexuale după expirarea prescripției. Keul le atribuie avocaților o estimare de 80–90% privind probabilitatea reluării legii; nu este o decizie legislativă anunțată.

Keul reclamă amenințări și explică relatarea din 2024.

După publicarea acuzațiilor, Keul spune că a fost atacată pe rețelele sociale: unii utilizatori au acuzat-o că minte sau că este manipulată de democrați împotriva republicanilor.

Reclamă și un apel amenințător din SUA: „O voce generată de computer mi-a spus că ar fi mai bine pentru familia mea să tac de acum înainte”. Spune că și-a informat avocații și că, de teamă, nu dezvăluie unde locuiește acum.

În octombrie 2024, declarase pentru Daily Mail că Trump ar fi sărutat-o și atins-o fără consimțământ, fără să menționeze un viol. Întrebată despre diferență, a spus că ar fi fost presată să omită detalii de teama represaliilor legale ale lui Trump: „Acum, cu sprijinul democraților, mă simt încurajată să spun totul”.

Keul afirmă că este pregătită să continue demersul juridic până la capăt: „Sunt o leoaică”.

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