Pe scurt: Elevii Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” din Turnu Roșu au obținut pentru a opta oară consecutiv primul loc la Memorialul de Oină de la Țițești, în județul Argeș. Echipa băieților, cea a fetelor și seniorii au încheiat fiecare competiția pe prima poziție.

Elevii Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” din Turnu Roșu, pregătiți de profesorul de educație fizică și sport Laurențiu Șiclovan, au câștigat pentru a opta oară consecutiv primul loc la Memorialul de Oină de la Țițești, județul Argeș. Potrivit comunicatului de presă transmis despre participarea la competiție, toate cele trei echipe din Turnu Roșu — băieții de gimnaziu, fetele și seniorii — au obținut locul I.

Cea de-a VIII-a ediție a Memorialului de Oină „Constantin Dumitrescu (Piele), Marioara și Dode Stanciu” s-a desfășurat sâmbătă, 31 octombrie 2026. Competiția a marcat și împlinirea a 77 de ani de la înființarea echipei de oină din localitatea Țițești.

Rezultatele elevilor din Turnu Roșu continuă seria participărilor câștigătoare la acest memorial. Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2025, despre al șaptelea succes consecutiv al elevilor la competiția din Țițești, obținut la ediția a VII-a.

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Trei echipe din Turnu Roșu au câștigat locul I

La ediția din 2026, echipa băieților de gimnaziu, echipa fetelor și echipa seniorilor au urcat pe prima treaptă a podiumului. Pregătirea elevilor a fost coordonată de profesorul Laurențiu Șiclovan, iar conducerea Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” a asigurat deplasarea echipelor la competiția din Argeș.

Echipa băieților a fost formată din Buta Florin Ioan, Marin Iana Denis, Bologa Ianis Gabriel, Rebeca Nicolas Alin, Gomonea Stefan și Răzvan Remus Valentin.

Din echipa seniorilor CS Oltul Turnu Roșu (Sibiu) au făcut parte Brădescu Horațiu Andrei, Grancea Gheorghiță Gabriel, Brădescu Tiberiu Marian, Buta Florin Ioan, Răzvan Remus Valentin și Marin Iana Denis.

La memorial au participat echipe din Argeș, Ialomița și Teleorman

Alături de reprezentanții județului Sibiu, au participat echipe de la școlile gimnaziale din Țițești, Băiculești și Bălilești, din județul Argeș, de la Școala Gimnazială „Apostol D. Culea” Sudiți și Școala Gimnazială Cosâmbești, din județul Ialomița, precum și de la Liceul Teoretic Olteni, din județul Teleorman.

Evenimentul a fost inițiat de Școala Gimnazială „I.C. Lăzărescu” Țițești, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Muzeul Golești, Primăria Țițești Argeș și Clubul Sportiv Olimpicii.

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