Pensiile calculate greșit vor fi corectate, iar oamenii își vor primi banii retroactiv, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, preluat și de Adevărul. Ministrul susține însă că nu este vorba de milioane de pensii greșite, ci de două categorii de erori semnalate.

„În primul rând, a fost o majoră greșeală de comunicare și faptul de a fi fost superficial l-a făcut pe președintele Casei de Pensii nu doar să plece, dar și să transmită mesajul ăsta greșit în rândul pensionarilor”, a declarat Florin Manole la Antena 3 CNN.

De unde vine cifra de 2,2 milioane

Potrivit ministrului, cifra care a alarmat pensionarii provine dintr-o extrapolare. „Metodologia a fost că s-a evaluat un eșantion și s-au găsit niște probleme, după care s-a făcut o extrapolare. Noi, în primul rând, trebuie să căutăm toate greșelile și le vom căuta și să le corectăm, dar trebuie să le și spunem pensionarilor că nu este vorba de milioane de pensii greșite, nici în plus, nici în minus, că au fost două categorii de greșeli semnalate”, a spus Manole.

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Raportul Curții de Conturi, făcut public în septembrie, a vizat situațiile financiare ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) pe anul 2024. Conform Antena 3 CNN, auditorii au semnalat „suspiciuni” că la recalcularea făcută în baza Legii nr. 360/2023 ar fi fost acordat un punctaj mai mic pentru circa 2,2 milioane de oameni, dar și cazuri de indemnizații plătite unor persoane decedate.

CNPP a contestat atunci interpretarea, într-un comunicat publicat pe 18 septembrie: „O valoare estimată prin extrapolare statistică nu înseamnă că toate dosarele la care aceasta se referă au fost verificate individual și constatate ca fiind calculate greșit.” Instituția a precizat că situațiile confirmate vor fi analizate și că vor fi aplicate măsurile legale, atât pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, cât și pentru acordarea diferențelor cuvenite beneficiarilor. Am relatat reacția Casei de Pensii în acest articol.

Noua președintă trebuie să explice public situația

La conducerea CNPP a fost numită Vasilica-Valentina Robu, prin Decizia prim-ministrului nr. 413 din 28 octombrie 2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 901, pentru un mandat de cinci ani. Potrivit Agerpres, aceasta era secretar general al CNPP. Ea îl înlocuiește pe Nicolae Giugea, care, potrivit Antena 3 CNN, a demisionat după ce PNL a intrat în opoziție.

Ministrul Muncii spune că i-a cerut noii președinte să clarifice situația până la mijlocul săptămânii viitoare. „Sunt sigur că sunt niște greșeli acolo. Noua președintă, care este și foarte profesionistă, până la mijlocul săptămânii viitoare, trebuie să explice public clar care e situația reală. (…) Se va pregăti și va avea o ieșire publică care să clarifice, pentru că, într-adevăr, pensionarii sunt alertați și e dreptul lor să se îngrijoreze, că e vorba despre veniturile lor”, a declarat Florin Manole.

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