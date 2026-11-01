Pe scurt: Deși se numește pepene, se gătește în supe și tocănițe, dar poate deveni și desert. Unele exemplare ajung la 20–40 de kilograme, iar stratul albicios de pe coajă le ajută să se conserve.

Pepenele de iarnă, o legumă puțin cunoscută în România, este cultivat și în satul Ocoliș, județul Maramureș. O familie de fermieri a prezentat pe rețelele sociale un exemplar recoltat în grădină, potrivit Adevărul. Planta se remarcă prin fructele care pot rezista luni întregi fără frigider.

„Suntem în sfârșit în momentul în care tăiem una dintre cele mai deosebite și misterioase legume pe care le-am crescut anul acesta în grădină”, au transmis fermierii pe pagina de Facebook Grădina Mureșan Ocoliș.

Pepenele de iarnă, cu denumirea științifică Benincasa hispida, este originar din Asia, unde este cultivat de secole. Face parte din familia cucurbitaceelor, alături de castraveți, dovlecei și pepeni. Fructele sunt rotunde sau alungite, iar unele exemplare pot cântări 20–40 de kilograme.

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Stratul ceros protejează fructele în timpul depozitării

La început, coaja fructului este verde și poate avea perișori fini. Pe măsură ce se maturizează, pe suprafața ei se formează un strat ceros, albicios, care îi dă aspectul caracteristic și contribuie la conservarea îndelungată.

Datorită acestui înveliș protector, fructele ajunse la maturitate și păstrate în condiții adecvate pot rezista până la șase luni sau chiar mai mult, fără refrigerare. În anumite condiții, perioada de conservare poate ajunge la un an.

Pepenele de iarnă se folosește în supe, tocănițe și deserturi

Deși poartă numele de pepene, în bucătărie este folosit mai degrabă ca o legumă. Înainte de preparare, se îndepărtează coaja cerată și semințele. Pulpa poate fi fiartă, gătită la abur, coaptă sau prăjită.

În bucătăria asiatică este utilizat în special la supe și tocănițe, dar și la deserturi, băuturi dulci sau fructe confiate. Gustul discret permite folosirea lui în diverse combinații de legume, deoarece preia aromele ingredientelor alături de care este gătit.

Pepenele de iarnă are aproximativ 13 kilocalorii la 100 de grame și conține vitamina C, riboflavină, precum și minerale precum zincul, fierul, calciul și magneziul. Conținutul ridicat de apă și aportul caloric redus permit includerea lui într-o alimentație echilibrată. În medicina tradițională asiatică este folosit de mult timp, inclusiv pentru susținerea digestiei.

Reprezentanții Grădinii Mureșan Ocoliș au anunțat că vor reveni cu informații despre posibilitatea achiziționării semințelor, pentru ca și alți pasionați de grădinărit să poată cultiva planta.

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