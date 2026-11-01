Pisică portocalie așezată pe balustrada de lemn a unei terase din cartierul Bavaria Park din Sibiu, în lumina soarelui
Foto: arhivă personală

O pisică portocalie a dispărut miercuri, 28 octombrie, din cartierul Bavaria Park din Sibiu. Proprietara ei a trimis redacției un apel și speră ca sibienii din zonă să o ajute să își găsească animalul de companie.

Pisica are blana portocalie și poartă o zgărdiță albastră. Potrivit proprietarei, este probabil speriată și flămândă, așa că s-ar putea ascunde în locuri retrase.

Rugămintea către vecini

Locuitorii din Bavaria Park și din împrejurimi sunt rugați să verifice curțile, garajele, magaziile și subsolurile, unde o pisică speriată se poate ascunde sau poate rămâne închisă din greșeală. Orice semn că pisica a fost văzută poate ajuta.

Proprietara oferă recompensă celui care o ajută să își găsească pisica.

Dacă ați văzut pisica sau aveți informații, o puteți contacta pe proprietară la numărul de telefon +41 79 127 58 76.

Mai jos, alte fotografii cu pisica dispărută.

Pisica portocalie dispărută din Bavaria Park, așezată pe balustrada de lemn a unei terase, cu case și blocuri noi în fundal
Foto: arhivă personală
Prim-plan cu pisica portocalie dispărută, culcată lângă o fereastră, cu zgărdița la gât
Foto: arhivă personală
Pisica portocalie dispărută, cu blană dungată, privind în jos de pe o jardinieră de lemn
Foto: arhivă personală
Prim-plan cu botul pisicii portocalii dispărute, cu ochi verzi și zgărdiță cu medalion la gât
Foto: arhivă personală

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