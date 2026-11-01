O pisică portocalie a dispărut miercuri, 28 octombrie, din cartierul Bavaria Park din Sibiu. Proprietara ei a trimis redacției un apel și speră ca sibienii din zonă să o ajute să își găsească animalul de companie.
Pisica are blana portocalie și poartă o zgărdiță albastră. Potrivit proprietarei, este probabil speriată și flămândă, așa că s-ar putea ascunde în locuri retrase.
Rugămintea către vecini
Locuitorii din Bavaria Park și din împrejurimi sunt rugați să verifice curțile, garajele, magaziile și subsolurile, unde o pisică speriată se poate ascunde sau poate rămâne închisă din greșeală. Orice semn că pisica a fost văzută poate ajuta.
Proprietara oferă recompensă celui care o ajută să își găsească pisica.
Dacă ați văzut pisica sau aveți informații, o puteți contacta pe proprietară la numărul de telefon +41 79 127 58 76.
Mai jos, alte fotografii cu pisica dispărută.
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