Polițiștii au „vindecat” pe loc o cersetoare la Târgul Obor. Martoră: „Medicii nici în 10 ani nu o puneau pe picioare” / video foto EXCLUSIV

Scene desprinse parcă dintr-o comedie, la Târgul Obor din Sibiu! O tânără de 26 de ani, care cerșea într-un scaun cu rotile, s-a ridicat în picioare în timpul intervenției a doi polițiști. Totul s-a petrecut sub privirile uimite ale comercianților și trecătorilor, care i-au aplaudat pe oamenii legii. Întreaga scenă a fost filmată de un comerciant, iar imaginile au stârnit amuzamentul celor prezenți.

La Târgul Obor din Sibiu, doi polițiști locali au reușit ceea ce, în glumă, comercianții au numit o adevărată minune. O tânără care obișnuia să ceară bani într-un scaun cu rotile s-a ridicat în picioare, fără ca oamenii legii să fie nevoiți să o atingă.

Momentul a fost surprins de un comerciant, iar spectatorii improvizatului spectacol nu s-au putut abține să nu aplaude.

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▶ Vezi pagina acestui video: Polițiștii au „vindecat” pe loc o cersetoare la Târgul Obor. Martoră: „Medicii nici în 10 ani nu o puneau pe picioare” — VIDEO

Polițiștii au fost aplaudați. Comercianții vor să afle secretul

Intervenția oamenilor legii a devenit rapid subiect de discuție printre cei care își desfășoară activitatea în târg. Comercianții sunt acum curioși ce tactică au folosit polițiștii pentru a o determina pe tânără să se ridice din scaun.

Unii dintre martori spun că o văzuseră și în urmă cu aproximativ două săptămâni, când aceasta se deplasa tot cu ajutorul unui scaun cu rotile.

„Noi am văzut-o aici, în scaun. Într-adevăr, în urmă cu două săptămâni am rugat-o pe colega să o ducă până la poartă. Mie nu mi s-a părut să fie bolnavă, dar am zis să nu judecăm după copertă”, a povestit una dintre comerciante.

Apariția polițiștilor locali a schimbat însă complet atmosfera. Tânăra s-a ridicat, iar reacția celor din jur nu a întârziat să apară.

O altă comerciantă a glumit pe seama rapidității cu care femeia a reușit să stea în picioare, spunând că nici medicii nu ar fi avut un asemenea succes în zece ani.

Tânăra ar fi din Republica Moldova

Femeia are 26 de ani și, potrivit martorilor, ar fi originară din Republica Moldova. Comercianții spun că prezența ei în scaunul cu rotile nu era o noutate, însă intervenția polițiștilor le-a oferit un moment pe care nu îl vor uita prea curând.

Întreaga întâmplare a fost filmată, iar imaginile surprind momentul în care tânăra se ridică în prezența oamenilor legii.

Deși scena a provocat amuzamentul celor prezenți, nu există informații medicale care să confirme că femeia ar fi simulat o dizabilitate.

Intervenția celor doi polițiști a fost întâmpinată cu aplauze de comercianții și trecătorii din Târgul Obor. Oamenii și-au arătat astfel aprecierea pentru modul în care aceștia au gestionat situația.

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