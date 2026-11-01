Pe scurt: Accesul la telefon în pauze, controlul parental și responsabilitatea platformelor sociale sunt printre temele ridicate la Sibiu. Turcan vrea ca următoarele discuții să includă și copiii și tinerii.

Raluca Turcan propune limitarea accesului la telefoanele mobile pe toată durata programului școlar, inclusiv în pauze, de la învățământul preșcolar până la liceu. Inițiativa a fost prezentată în contextul unei dezbateri despre dependența de telefoane, organizată vineri, 30 octombrie 2026, la Sibiu, potrivit postării publicate de Raluca Turcan pe Facebook.

La întâlnirea organizată la apelul său și al Asociației „Copii, nu ecrane” au participat cadre didactice, psihologi și psihiatri, reprezentanți ai instituțiilor de ocrotire a minorilor, ai structurilor de ordine publică și ai administrației. Turcan a remarcat numărul mare de participanți și disponibilitatea acestora de a se implica într-un subiect despre care consideră că trebuie discutat mai mult.

În postare, aceasta citează un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății privind utilizarea problematică a rețelelor sociale la adolescenți, în care România ocupă primul loc din 44 de țări. Potrivit datelor prezentate de Turcan, peste 22% dintre copiii cu vârste între 11 și 15 ani au simptome de dependență, față de o medie europeană de 11%.

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Printre manifestările enumerate se numără verificarea repetată a telefonului, dificultatea de a se opri, lipsa timpului pentru teme, somnul deficitar și apariția anxietății sau a neliniștii atunci când telefonul le este luat. Turcan avertizează că vulnerabilitatea copiilor este amplificată de faptul că văd același comportament la mulți dintre adulții din jur.

Turcan susține restricții în școli și implicarea părinților

Pe lângă restricționarea telefoanelor în timpul programului școlar, Raluca Turcan se prezintă drept inițiatoare a unor proiecte privind obligativitatea monitorizării audio-video în spațiile comune din școli și consilierea psihologică a copiilor implicați în acte de violență. Ea spune că, în documentarea acestor inițiative, dependența de telefon și efectele negative asupra performanței școlare au apărut în toate discuțiile.

„Efectele dependenței față de telefon sunt atât de periculoase încât trebuie conștientizate ACUM! Însă numai și numai printr-o acțiune comună care să includă părinții! Ei trebuie, înaintea școlii sau a altor autorități, să înțeleagă gravitatea și să acționeze”, a scris Turcan.

Discuțiile de la Sibiu au vizat și vârsta de la care copiii ar trebui să aibă acces la ecrane, precum și condițiile în care acestea sunt folosite. Turcan atrage atenția asupra utilizării ecranului pentru a capta atenția copilului mic, pentru a-l face să mănânce sau să stea liniștit, urmată de accesul timpuriu și necontrolat la rețele sociale ori la platforme de jocuri de noroc. În opinia sa, aceste practici pot produce dezechilibre greu de corectat la maturitate și pot crește vulnerabilitatea în fața prădătorilor din mediul online.

Participanții au discutat și despre diferența dintre trebuință și dorință. „Ce câștigăm și ce pierdem de fapt oferind un ecran copilului nostru? Are nevoie de el sau este un moft?”, sunt întrebările pe care Turcan le propune părinților. Ea susține că discuția trebuie continuată atât public, cât și în familie, iar dezbaterea de la Sibiu va servi drept argumentație pentru viitoare inițiative legislative.

Pentru următoarea întâlnire, Turcan își dorește participarea copiilor și a tinerilor, astfel încât aceștia să își exprime opiniile despre folosirea telefoanelor. Totodată, propune o discuție despre alternativele de care au nevoie adolescenții crescuți cu telefoanele în mână și despre măsurile pe care le pot lua autoritățile.

Specialiștii și instituțiile sibiene au participat la dezbatere

În postare sunt menționați Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, și instituțiile pe care le coordonează, pentru contribuția la discuțiile despre sănătatea publică și sănătatea mintală a tinerilor. Turcan a evidențiat și implicarea directorilor și specialiștilor Spitalului Clinic de Psihiatrie Sibiu, a Valeriei Purcia, director al CJRAE, și a consilierilor școlari implicați în proiecte pentru tinerii sibieni.

Au mai participat părintele profesor Constantin Necula, psihologul Mihai Copăceanu, Adrian Bibu, administratorul public al județului Sibiu, reprezentanți ai Poliției județene și ai Serviciului de Probațiune, precum și reprezentanți ai învățământului de stat și privat.

Turcan a prezentat Școala din Șeica Mare drept un exemplu pentru aplicarea contractului educațional ca set de drepturi și obligații, nu ca simplă formalitate. În acest context, i-a menționat pe primarul Nicolae Sușa, fosta și actuala conducere a școlii, precum și disponibilitatea acestora de a participa la discuție. De asemenea, a amintit contribuția lui Mihai Căprărescu, fondatorul Asociației „Copii, nu ecrane”, la aducerea subiectului în dezbaterea publică.

Raluca Turcan a anunțat că va continua să promoveze legislație pentru limitarea accesului la rețele sociale și control parental, precum și pentru responsabilizarea companiilor de social media prin sancțiuni aspre, invocând modele aplicate în alte state.

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