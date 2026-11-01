Pe scurt: Înscrierea la BAC 2027 se face în două etape, iar probele de competențe încep în aprilie. Până atunci, liceenii vor susține simularea la Română pe 22 martie.

Modelele de subiecte pentru Bacalaureat 2027 la Limba și literatura română au fost publicate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, instituție din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, potrivit Edupedu.ro. Sunt disponibile variante pentru elevii de la real și uman, însoțite de baremele de evaluare.

Pentru profilul uman sunt publicate modelul de subiect și baremul aferent, identificate prin denumirile „E_a_romana_uman_ped_2027_var_model” și „E_a_romana_uman_ped_2027_bar_model”. Pentru profilul real, documentele sunt „E_a_romana_real_tehn_2027_var_model” și „E_a_romana_real_tehn_2027_bar_model”.

Înscrierea pentru sesiunea de vară se desfășoară în două etape: 5–9 aprilie 2027 pentru probele de competențe și 31 mai–4 iunie 2027 pentru probele scrise. Examenul începe pe 12 aprilie 2027, cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. Probele scrise sunt programate între 14 și 18 iunie 2027. Sursa menționează și reguli noi pentru corectarea lucrărilor, fără să le detalieze în materialul disponibil.

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Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre modelele oficiale la Română pentru Bacalaureat 2026, publicate pentru pregătirea simulării și a examenului.

Simularea Bacalaureatului 2027 începe pe 22 martie cu proba la Română

Simularea BAC 2027 se desfășoară în perioada 22–25 martie 2027, după următorul calendar:

22 martie 2027 – Limba și literatura română, proba E.a), probă scrisă;

23 martie 2027 – proba obligatorie a profilului, proba E.c), probă scrisă;

24 martie 2027 – proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d), probă scrisă;

25 martie 2027 – Limba și literatura maternă, proba E.b), probă scrisă.

Pentru afișarea rezultatelor simulării, materialul indică data de 9 aprilie 2026. Anul menționat nu corespunde calendarului simulării din 2027, astfel că această dată necesită clarificare.

Probele scrise încep pe 14 iunie, iar rezultatele finale sunt programate pe 1 iulie 2027

Calendarul Bacalaureatului 2027, pentru sesiunea iunie–iulie, prevede înscrierea la probele de competențe în aprilie, urmată de evaluările orale, de limbă străină și de competențe digitale:

5–9 aprilie 2027 – înscrierea candidaților pentru susținerea probelor A, B, C și D;

12–14 aprilie 2027 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A;

14–16 aprilie 2027 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, proba B;

19–21 aprilie 2027 – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C;

21–23 aprilie 2027 – evaluarea competențelor digitale, proba D.

În perioada 31 mai–4 iunie 2027 este prevăzută și susținerea probelor A, B, C și D pentru elevii menționați la art. 18 alin. (3) din ordin. În același interval se înscriu candidații la probele scrise ale primei sesiuni. Cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a se încheie pe 4 iunie 2027.

Probele scrise ale Bacalaureatului sunt programate astfel:

14 iunie 2027 – Limba și literatura română, proba E.a);

15 iunie 2027 – proba obligatorie a profilului, proba E.c);

17 iunie 2027 – proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d);

18 iunie 2027 – Limba și literatura maternă, proba E.b).

Rezultatele inițiale la probele scrise vor fi afișate pe 23 iunie 2027, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă pe 24 și 25 iunie 2027. Contestațiile vor fi soluționate în perioada 28–30 iunie 2027, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 1 iulie 2027.

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