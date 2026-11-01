Pe scurt: La peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile, iar pe creste vântul va viscoli zăpada. Avertizările au intervale diferite, cu ploi abundente în Oltenia și rafale puternice în Muntenia și Dobrogea.

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod galben și Cod portocaliu pentru ploi abundente, ninsori și intensificări ale vântului, valabile în intervale care se întind până miercuri, 4 noiembrie 2026, potrivit Mediafax. În zonele vizate de Codul portocaliu se pot acumula până la 70 l/mp, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 40 de centimetri la munte.

În intervalul duminică, 1 noiembrie 2026, ora 10:00 – miercuri, 4 noiembrie 2026, ora 20:00, va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 30–50 l/mp.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de 10–30 de centimetri.

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Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri, 4 noiembrie 2026, și în cele estice. Vitezele vor ajunge, în general, la 40–50 km/h. Pe crestele montane, rafalele pot atinge 60–80 km/h, viscolind ninsoarea.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, și despre un alt episod de ninsori la munte, vânt puternic și ploi în mai multe regiuni.

Codul portocaliu vizează vestul Carpaților Meridionali și zona submontană a Olteniei

Avertizarea Cod portocaliu de precipitații abundente este valabilă de duminică, 1 noiembrie 2026, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie 2026, ora 10:00. În vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei se vor acumula 50–70 l/mp.

În aceste zone va ploua, iar la altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile. În zonele montane vizate se va depune un strat de zăpadă de 20–40 de centimetri.

În același interval este în vigoare un Cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru județele Dolj și Olt, zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și sudul județului Hunedoara. Cantitățile de apă vor fi de 25–35 l/mp și, izolat, vor depăși 50 l/mp.

Vântul va sufla cu până la 70 km/h în Muntenia și Dobrogea

O altă avertizare Cod galben vizează intensificări ale vântului în Muntenia și Dobrogea, în cea mai mare parte a celor două regiuni. Aceasta este valabilă de luni, 2 noiembrie 2026, ora 08:00, până marți, 3 noiembrie 2026, ora 10:00. Vântul va sufla cu viteze de 50–70 km/h.

De luni, 2 noiembrie 2026, ora 10:00, până marți, 3 noiembrie 2026, ora 10:00, județele Călărași, Ialomița și Constanța se află și sub Cod galben de ploi. Cantitățile de apă vor ajunge la 25–35 l/mp și, izolat, vor depăși 40 l/mp.

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