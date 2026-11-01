Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național cer ca salariul minim brut să crească de la 4.325 la 5.000 de lei începând cu 1 ianuarie 2027. Reprezentanții lor sunt așteptați luni, 2 noiembrie, la ora 16:00, la Palatul Victoria, pentru o întâlnire de lucru cu premierul Luca Niculescu, potrivit unui comunicat al Blocului Național Sindical (BNS) preluat de News.ro.

Solicitarea de întâlnire este semnată de BNS, Cartel ALFA, CNSLR-Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR) și Confederația Sindicală Națională Meridian, potrivit Digi24. Pe agenda cerută de sindicate se află salariul minim pentru 2027 și convocarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social.

Ce ar însemna majorarea cerută

De la 4.325 la 5.000 de lei, creșterea ar fi de 675 de lei brut, adică un plus de aproximativ 282 de lei în mână, potrivit calculului prezentat de Știrile ProTV. Aproximativ 720.000 de angajați cu normă întreagă primesc salariul minim, potrivit BNS, citat de aceeași sursă.

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Nivelul actual de 4.325 de lei brut se aplică din 1 iulie 2026. Potrivit Ministerului Muncii, el înseamnă 2.699 de lei net, calculat cu suma de 200 de lei scutită de taxe.

BNS susține că angajații plătiți cu salariul minim au pierdut aproximativ 13% din puterea de cumpărare și că suma de 5.000 de lei ar recupera această pierdere. „Salariul minim trebuie să fie stabilit în mod transparent și să poată răspunde necesităților lucrătorului și ale familiei acestuia”, a transmis confederația, într-un comunicat citat de Agerpres și Economica.net.

Patronatele se opun, Finanțele vorbesc de spațiul fiscal

Patronatele resping majorarea și avertizează că s-ar putea vedea în prețuri. „Orice creștere de salariu se duce în preț, or, în final, tot clienții noștri, respectiv românii, au de suferit”, a declarat pentru Știrile ProTV Dragoș Petrescu, reprezentant al Confederației Patronale Concordia.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus vineri că deciziile privind cererile salariale ale sindicatelor vor fi luate în funcție de spațiul fiscal disponibil și de bugetul pentru 2027. „Rolul Ministerului de Finanțe este să propună parametrii credibili pentru aceste decizii, să precizeze în clar care-i spațiul fiscal disponibil, iar mai departe decizia va fi politică și se va lua în Guvern”, a declarat Nazare, potrivit Agerpres. Potrivit Știrilor ProTV, o decizie privind salariul minim este așteptată după a doua rectificare bugetară, posibil în a doua jumătate a lunii noiembrie.

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunțase că salariul minim rămâne la 4.325 de lei brut la 1 ianuarie 2027 și că discuția despre o eventuală majorare va avea loc în Consiliul Național Tripartit. Detalii despre poziția ministrului găsiți și în articolul Ministrul Muncii, vești proaste pentru angajați: ce se întâmplă cu salariul minim la început de 2027.

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