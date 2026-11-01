Pe scurt: Casa Națională de Pensii Publice introduce taloane mov pentru pensionarii care încasează pensia pe card sau în cont bancar din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița. Distribuirea începe odată cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) va distribui taloane de pensie mov începând cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie. Prima etapă îi vizează pe pensionarii care primesc banii pe card sau în cont bancar din patru județe, potrivit Adevărul.

Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook. Județele în care vor fi introduse noile documente sunt Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

„Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița”, a transmis ministrul Muncii.

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Distribuirea se va face treptat. Autoritățile vor urmări modul în care funcționează noul sistem, pentru a-l putea îmbunătăți în funcție de experiența beneficiarilor.

Florin Manole a precizat că noile taloane sunt documente oficiale, emise de instituția care gestionează sistemul public de pensii. „Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, a subliniat ministrul.

Măsura se aplică, în această etapă, numai beneficiarilor din cele patru județe care încasează pensia în cont bancar sau pe card. Pensionarii din județul Sibiu nu sunt incluși în etapa anunțată.

Autoritățile nu au precizat când va fi extinsă distribuirea taloanelor mov la nivel național.

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