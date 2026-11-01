Teatrul „Radu Stanca” duce Sibiul la Sharm el-Sheikh: Diana Lazăr va fi premiată la deschiderea festivalului

Pe scurt: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu participă, între 1 și 5 noiembrie 2026, la Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineret de la Sharm el-Sheikh, în Egipt. România este țară invitată de onoare, iar actrița Diana Lazăr va fi premiată la deschidere.

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu participă, în perioada 1–5 noiembrie 2026, la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret de la Sharm el-Sheikh (SITFY), în Egipt. România este țară invitată de onoare, iar programul românesc este coordonat artistic de Constantin Chiriac, potrivit unui comunicat al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Programul cuprinde spectacole, concerte, un masterclass, ateliere și întâlniri profesionale. Actrița Naționalului sibian, Diana Lazăr, va fi premiată în cadrul ceremoniei de deschidere de duminică, 1 noiembrie 2026, numărându-se printre personalitățile teatrale internaționale omagiate la această ediție.

Festivalul reunește tineri creatori de teatru din întreaga lume, în special din școli de teatru, universități și centre de formare în artele spectacolului. Spectacolele, atelierele, conferințele și evenimentele conexe sunt dedicate noilor generații de artiști, schimbului de experiență și întâlnirii cu publicul din Sharm el-Sheikh și din afara orașului.

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Programul românesc include „Puzzle” și două concerte ale Grupului Iza

Deschiderea festivalului, de duminică, 1 noiembrie 2026, va include, pe lângă premierea Dianei Lazăr, un concert susținut de Grupul Iza.

Luni, 2 noiembrie 2026, Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, va susține un masterclass. În aceeași zi, între orele 12:00 și 14:00, va avea loc deschiderea SYFT Open Market. Andrada Oltean va susține un atelier în zilele de luni, 2 noiembrie, marți, 3 noiembrie, și miercuri, 4 noiembrie 2026.

Spectacolul „Puzzle”, în regia lui Ianoș Petrașcu, va fi prezentat marți, 3 noiembrie 2026, de la ora 17:30, la Sharm el-Sheikh Culture Palace.

Miercuri, 4 noiembrie 2026, programul cuprinde întâlnirea „Romanian Theatre Celebration Panel”, dedicată teatrului românesc, precum și difuzarea spectacolului „Dincolo de uitare”, de Cosmin Stănilă, în intervalul 12:00–13:30.

În 5 noiembrie 2026, de la ora 19:30, Grupul Iza va susține al doilea concert din festival, cu muzică tradițională românească.

Participarea marchează 120 de ani de relații diplomatice româno-egiptene

Prezența Naționalului sibian la festival este organizată în parteneriat cu Ambasada României în Republica Arabă, cu implicarea ambasadorului Olivia Toderean. Participarea are loc în contextul aniversării, în 2026, a 120 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale. Proiectul cultural este finanțat de Ministerul Culturii.

Legăturile teatrului sibian cu festivalul de la Sharm el-Sheikh au fost dezvoltate și la edițiile anterioare. În 2018, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu a prezidat juriul internațional al celei de-a III-a ediții, iar în 2024 a fost desemnat Personalitate de onoare a celei de-a IX-a ediții.

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