Pe scurt: Infecțiile respiratorii sunt în creștere în județul Sibiu, unde au fost raportate 441 de cazuri de pneumonie într-o singură săptămână. Copiii mici, vârstnicii și persoanele cu boli cronice sunt cei mai expuși complicațiilor.

Numărul infecțiilor respiratorii crește în județul Sibiu, iar pneumopatiile au ajuns la 441 de cazuri într-o singură săptămână, potrivit informațiilor prezentate de prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu, medic șef al Secției Clinice Boli Infecțioase Adulți din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, citată de Mediafax. Medicul avertizează asupra riscului de complicații, în special pentru copiii mici, vârstnici și persoanele cu boli cronice.

Sezonul infecțiilor respiratorii a început mai devreme în acest an. Printre virusurile care circulă se numără gripa A, virusul sincițial respirator, virusurile paragripale, adenovirusurile și coronavirusurile, inclusiv SARS-CoV-2.

Victoria Bîrluțiu, medic primar Boli Infecțioase și medic specialist Medicină Internă, a explicat, într-un interviu publicat pe pagina de Facebook a spitalului, că debutul mai timpuriu al îmbolnăvirilor este o tendință observată după pandemia de COVID-19.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„În perioada post pandemică asistăm la o decalare a infecțiilor respiratorii, care apar mai repede, din luna septembrie, lună în care am și înregistrat primul caz de gripă A confirmată”, a explicat medicul.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre creșterea cu 350 a numărului de infecții respiratorii într-o singură săptămână în Sibiu.

Dificultățile de respirație necesită evaluare medicală urgentă

Pneumoniile sunt printre principalele complicații ale infecțiilor respiratorii. Pot fi provocate atât de virusuri, cât și de bacterii, iar unele cazuri pot evolua către forme grave, inclusiv insuficiență respiratorie. Printre bacteriile implicate în infecțiile respiratorii se numără pneumococul, Moraxella, Mycoplasma, Chlamydia, Haemophilus și Legionella.

Riscul unei evoluții severe este mai mare la extremele de vârstă și în cazul pacienților cu afecțiuni respiratorii cronice, boli cardiovasculare, diabet sau boli oncologice și hematologice.

Medicul subliniază că dificultățile de respirație reprezintă un semnal de alarmă major și necesită evaluare medicală urgentă, chiar dacă pacientul nu are febră.

„Febra nu trebuie privită ca singurul motiv de alarmare, poate lipsi, dar dificultatea în respirație este cea mai gravă”, avertizează prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu.

Vaccinarea previne formele grave, iar antibioticele nu tratează virozele

Vaccinarea antigripală rămâne una dintre principalele măsuri pentru prevenirea formelor grave de boală. Medicul o recomandă în special vârstnicilor, pacienților cu afecțiuni cronice, copiilor, femeilor însărcinate și personalului medical.

Gripa nu trebuie confundată cu o răceală obișnuită: poate provoca pneumonie și poate crește riscul de complicații cardiovasculare, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral, dar și de afecțiuni neurologice. Potrivit specialistului, vaccinarea antigripală poate fi făcută și în această perioadă și poate fi asociată cu vaccinarea antipneumococică la pacienții pentru care aceasta este recomandată.

O altă problemă semnalată este administrarea antibioticelor fără recomandare medicală, la primele simptome de răceală sau gripă. Aceste medicamente nu tratează infecțiile virale, iar utilizarea lor nejustificată contribuie la rezistența bacteriilor la antibiotice.

„Gripa sau celelalte viroze nu răspund la administrarea de antibiotice, este o greșeală pe care din păcate o continuăm în România, contribuind la creșterea alarmantă a rezistenței bacteriilor la antibiotice”, a explicat medicul.

Persoanele care au primele simptome respiratorii sunt sfătuite să rămână acasă și să ia legătura cu medicul de familie, pentru a reduce riscul transmiterii infecției către persoanele vulnerabile. Printre măsurile de prevenție recomandate se numără:

Aerisirea regulată a încăperilor;

Spălarea și dezinfectarea mâinilor;

Evitarea contactului cu persoanele care prezintă simptome respiratorii;

Purtarea măștii în spațiile aglomerate, în special de către persoanele vulnerabile;

Evitarea aglomerațiilor atunci când există un risc crescut de îmbolnăvire;

Vaccinarea antigripală și, la persoanele cu risc, antipneumococică.

„Nu doresc să fim alarmiști, ci doar atenți la sănătatea noastră și a celor din jur”, este mesajul transmis de prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu.

Medicul subliniază că primele zile de boală sunt deosebit de importante pentru transmiterea infecțiilor. Prezentarea la serviciu sau trimiterea copiilor la școală în timpul bolii îi poate expune pe cei din jur. Persoanele cu simptome sunt îndemnate să solicite sfatul medicului de familie și să acorde atenție prevenirii complicațiilor.

Comentarii