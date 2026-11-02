Pe scurt: De la „Clear” la Model 500, Juan Atkins a influențat generații de producători. Kevin Saunderson și Carl Cox se numără printre artiștii care i-au adus un omagiu.

Juan Atkins, DJ-ul și producătorul american considerat unul dintre creatorii muzicii techno, a murit la vârsta de 64 de ani. Decesul a fost confirmat duminică, 1 noiembrie 2026, de agenția care îl reprezenta, potrivit Mediafax.

Juan Atkins a fost găsit inconștient în camera sa de hotel, înaintea unui eveniment programat la clubul Yu Yu. Muzicianul a fost transportat la spital, unde a fost declarat decedat. Cauza oficială a morții nu a fost comunicată.

Vestea a provocat numeroase reacții în comunitatea internațională a muzicii electronice.

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Juan Atkins a pus bazele muzicii techno alături de Derrick May și Kevin Saunderson

Născut în 1962, la Detroit, Juan Atkins a crescut în Belleville, o localitate din apropierea orașului american. Acolo i-a cunoscut pe Derrick May și Kevin Saunderson, alături de care avea să formeze grupul Belleville Three.

Cei trei sunt considerați pionierii stilului techno, apărut la începutul anilor 1980. Muzica lor combina sintetizatoare, ritmuri electronice și influențe din funk, disco și hip-hop. Printre sursele de inspirație ale lui Atkins s-au numărat grupul german Kraftwerk, emisiunile DJ-ului The Electrifying Mojo și scrierile futuristului Alvin Toffler.

Tot la începutul anilor 1980, Atkins a înființat proiectul Cybotron împreună cu Richard Davis. Doi ani mai târziu, cei doi au lansat piesa „Clear”, devenită una dintre înregistrările definitorii pentru muzica electronică din Detroit.

Melodia a influențat generații de producători și a ajuns ulterior în muzica pop. În 2005, Missy Elliott a folosit un fragment din „Clear” pentru hitul „Lose Control”.

După despărțirea de Cybotron, Atkins a continuat să lanseze muzică sub numele Model 500 și a fondat casa de discuri Metroplex. Piesa sa „No UFO’s”, lansată în 1985, a contribuit la răspândirea sunetului techno dincolo de Statele Unite.

Kevin Saunderson l-a descris drept un vizionar care a deschis drumul altor muzicieni

Kevin Saunderson, colegul său din Belleville Three, i-a adus un omagiu, subliniind rolul pe care Atkins l-a avut în parcursul altor artiști.

„Juan a fost creatorul techno, un adevărat vizionar care a deschis ușa pentru atât de mulți dintre noi, inclusiv pentru mine”, a transmis Saunderson.

DJ-ul britanic Carl Cox a amintit influența piesei „Clear”, despre care a spus că a rămas permanent în memoria sa. Muzicianul german Sven Väth a vorbit despre legătura creată de Atkins între Detroit și Berlin, oraș devenit ulterior unul dintre principalele centre ale muzicii techno.

În ultimii ani de activitate, Atkins a continuat să concerteze la festivaluri și în cluburi din întreaga lume. În 2023, a relansat proiectul Cybotron, după o pauză îndelungată.

Ultima sa apariție programată era la Ciudad de México, vineri, 31 octombrie 2026, cu o zi înainte ca decesul să fie anunțat public.

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