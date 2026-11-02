Apar noi declarații în cazul tragediei din Tălmaciu, unde o fetiță de doi ani și un băiețel de patru ani au murit intoxicați cu fum. Partenerul mamei, o tânără care urmează să împlinească 20 de ani, o acuză că și-ar fi neglijat copiii și că ar fi existat episoade în care i-ar fi lăsat singuri. Fratele bărbatului cere ca femeia să fie trasă la răspundere. Acuzațiile au fost făcute într-o emisiune de televiziune și nu reprezintă concluzii ale anchetatorilor.

La câteva zile după moartea celor doi frați din Tălmaciu, ies la iveală noi detalii despre relația tensionată dintre mama copiilor și partenerul acesteia.

Bărbatul, prezentat cu prenumele Liviu, a vorbit în cadrul emisiunii Acces Direct, difuzată de Antena 1, despre conflictele pe care susține că le-ar fi avut cu tânăra. Acesta a lansat acuzații de infidelitate și neglijență, afirmând că relația lor se deteriorase în ultima perioadă.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Declarațiile sale nu au fost confirmate independent, iar versiunea tinerei privind acuzațiile formulate împotriva sa nu este cunoscută.

Partenerul femeii susține că cei doi copii ar fi fost lăsați singuri și în trecut

Liviu a declarat că a început relația cu tânăra pe vremea când aceasta era însărcinată cu primul copil și că ar fi încercat să se implice în creșterea celor mici.

Potrivit relatării sale, între cei doi ar fi existat numeroase conflicte, inclusiv pe fondul unor presupuse relații ale femeii cu alți bărbați.

„Eu mergeam la lucru, ea vorbea cu altu. Am fost în Germania la muncă, ea aducea pe unul și pe altul în casa în care am locuit și făcea ce nu a fost de făcut”, a declarat bărbatul la Antena 1.

Acesta a susținut și că, într-un episod anterior, tânăra ar fi plecat de acasă, lăsând copiii singuri în locuință.

„Nu am ajuns bine acasă la mine, la vreo trei zile mi-a închis copiii în casă, fetița avea un an și băiatul trei, nu mai știu exact, și a fugit cu alt bărbat”, a afirmat Liviu.

Este vorba despre relatarea unilaterală a bărbatului. Nu există, în informațiile făcute publice până acum, o confirmare oficială a presupusului episod de abandon.

Fratele bărbatului cere ca mama copiilor să fie trasă la răspundere

Și fratele lui Liviu a intervenit public, susținând că autoritățile ar trebui să verifice modul în care cei doi copii au fost îngrijiți înaintea tragediei.

Bărbatul a cerut tragerea mamei la răspundere penală, considerând că aceasta ar fi fost neglijentă.

„Vrem să se facă dreptate”, a declarat fratele partenerului femeii în cadrul aceleiași emisiuni.

Acesta a invocat inclusiv presupuse fapte de abandon, însă acuzațiile sale nu echivalează cu stabilirea unei răspunderi penale.

În cazul tragediei de la Tălmaciu, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă. Existența dosarului nu înseamnă că mama copiilor a fost declarată vinovată.

Citește și: Dosar penal după tragedia din Tălmaciu: polițiștii cercetează moartea celor doi copii

Tânăra plecase dintr-un mediu marcat de violență domestică

Acuzațiile formulate de partenerul femeii apar într-un context familial complicat.

Așa cum Ora de Sibiu a relatat anterior, mama celor doi copii beneficiase timp de aproximativ un an de sprijin prin serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice.

Tânăra plecase împreună cu cei mici din mediul în care locuise anterior, încercând să își refacă viața. Cu aproximativ două săptămâni înainte de tragedie, se mutase cu chirie într-o casă din Tălmaciu.

Informațiile despre sprijinul primit de femeie nu stabilesc cine ar fi fost responsabil pentru violențele din trecut. Totodată, acuzațiile recente ale partenerului nu pot fi considerate dovezi ale unei eventuale neglijențe.

Citește și: Noi detalii despre moartea celor doi copii din Tălmaciu: un încărcător de telefon, printre posibilele cauze ale tragediei / video foto

Ce au stabilit pompierii despre incendiul în care au murit cei doi frați

Tragedia s-a produs miercuri seară, 28 octombrie, într-o locuință de pe strada 1 Mai din Tălmaciu.

O fetiță de doi ani și fratele ei de patru ani au fost găsiți inconștienți, după ce o parte din salteaua și așternuturile patului în care se aflau au ars mocnit. În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au reușit să le salveze viața.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, o comisie a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu a stabilit drept cauză probabilă a incendiului efectul termic produs de un reșou electric folosit pentru încălzirea camerei.

Pompierii au analizat și ipotezele unui scurtcircuit sau ale unui defect al cablului de alimentare, însă acestea au fost considerate improbabile.

Citește și: Cum s-a produs incendiul de la Tălmaciu, unde doi copilași au murit: micuții s-ar fi jucat cu un reșou

Ancheta penală continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care cei doi copii și-au pierdut viața. Deocamdată, nu există informații oficiale care să confirme acuzațiile de abandon și neglijență formulate public de partenerul mamei și de fratele acestuia.

Comentarii