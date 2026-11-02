Pe scurt: O aeronavă Wizz Air a fost deviată spre Budapesta după o amenințare cu bombă la bord. Un avion militar Gripen a escortat-o până la aterizarea pe Aeroportul Internațional Liszt Ferenc.

Un avion Wizz Air a fost deviat spre Budapesta în urma unei amenințări cu bombă și a fost escortat de o aeronavă militară Gripen până la aterizarea pe Aeroportul Internațional Liszt Ferenc, potrivit HotNews.ro.

Avioane Gripen ale Forțelor Armate Ungare au fost alertate cu privire la situația de urgență. Unul dintre aparatele militare a intervenit pentru a însoți aeronava de pasageri până la aeroportul din capitala Ungariei.

„Serviciul de pregătire aeriană al NATO a emis o alertă ALPHA

„Serviciul de pregătire aeriană al NATO a emis o alertă ALPHA. Avionul Gripen al Forțelor de Apărare Maghiare a decolat în câteva minute și a asigurat aterizarea avionului de pasageri la Budapesta”, a scris ministrul ungar al apărării într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

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După încheierea misiunii de escortă, avionul militar s-a întors la Kecskemét. La Budapesta, autoritățile au intervenit la sol pentru preluarea pasagerilor cursei Wizz Air.

„Pregătirea nu este o rutină, ci o responsabilitate. Soldații noștri au dovedit încă o dată că pot fi desfășurați imediat, dacă este necesar, și sunt capabili să garanteze securitatea spațiului aerian al Ungariei”, a mai scris Ruszin-Szendi.

Publicația Kisafold scrie că aeronava vizată de amenințare este un Airbus A321neo. Potrivit acesteia, avionul a fost deviat spre Budapesta în timp ce se afla deasupra Bosniei și Herțegovinei.

Pista 2 a Aeroportului Internațional Liszt Ferenc a fost închisă după aterizarea aeronavei, pentru efectuarea cercetărilor. Autoritățile nu au confirmat existența unui dispozitiv exploziv la bord.

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