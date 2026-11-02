Pe scurt: Zeci de supermarketuri din Belgia au fost afectate de un atac cibernetic care a provocat creșterea temperaturilor din frigidere și congelatoare. Produsele proaspete și congelate au fost retrase de la vânzare, iar o parte au fost distruse.

Un atac cibernetic asupra instalațiilor frigorifice a afectat zeci de supermarketuri din Belgia luni, 2 noiembrie, provocând creșterea bruscă a temperaturilor din frigidere și congelatoare.

Atacul s-a produs în noaptea de duminică, 1 noiembrie, spre luni, 2 noiembrie 2026, și a vizat mai multe lanțuri de magazine, potrivit Mediafax, care citează Euronews.

Aproximativ 40 de magazine Delhaize, 15 Carrefour și cinci Spar au raportat probleme. Conform companiilor, au fost afectate și instalațiile frigorifice ale grupului de măcelării De Laet en Van Haver.

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„Am identificat un incident informatic care afectează sistemele de refrigerare din câteva zeci de magazine. Am luat imediat măsurile necesare pentru a menține magazinele operaționale”, a declarat un reprezentant Delhaize

În unele unități, angajații au descoperit în dimineața de luni, 2 noiembrie 2026, că frigiderele nu mai păstrau alimentele la temperaturile necesare. Produsele proaspete și congelate au fost retrase de la vânzare, iar o parte au fost distruse. Potrivit presei belgiene, unii comercianți au adus camioane frigorifice pentru a încerca să salveze marfa.

Hackerii au activat de la distanță funcția de dezghețare a instalațiilor

Atacul a vizat sistemele informatice prin care sunt controlate instalațiile frigorifice. Stephan Moelans, directorul companiei belgiene Sabcobel, specializată în echipamente de refrigerare, a declarat că atacatorii au folosit același mecanism întâlnit și în Franța.

Potrivit explicațiilor sale, hackerii au activat de la distanță funcția de dezghețare. Aceasta este folosită în mod normal pentru eliminarea gheții, însă activarea necorespunzătoare poate determina creșterea temperaturii și compromiterea alimentelor.

Moelans a precizat că firma sa a identificat aproximativ 20 de instalații afectate dintre sutele pe care le administrează în Belgia. Problema este cunoscută de mai multe săptămâni, dar remedierea nu este simplă.

„Am lucrat foarte intens în ultimele săptămâni pentru a proteja frigiderele clienților noștri împotriva acestei vulnerabilități”, a explicat directorul Sabcobel.

Potrivit acestuia, actualizarea programelor informatice nu este suficientă în toate cazurile. Unele instalații necesită modificări fizice și conexiuni securizate pentru controlul de la distanță.

Incidente similare au afectat magazine din Franța, Suedia, Luxemburg și Estonia

Incidentul din Belgia s-a produs la trei săptămâni după un atac asemănător înregistrat pe 12 octombrie 2026 în Franța. Atunci, sute de supermarketuri din rețelele Intermarché și Coopérative U au avut probleme cu instalațiile de refrigerare.

Luni, 2 noiembrie 2026, au fost semnalate incidente și în magazine din Suedia, inclusiv în rețeaua ICA. Reuters a relatat despre perturbări ale sistemelor frigorifice și în Luxemburg și Estonia.

Nu a fost stabilit dacă toate aceste atacuri au fost organizate de aceeași grupare. Autoritățile și companiile afectate continuă investigațiile, în timp ce operatorii instalațiilor frigorifice încearcă să limiteze pierderile și să împiedice noi intervenții asupra sistemelor conectate la internet.

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