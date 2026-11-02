Pe scurt:
Controlul rutier a avut loc la ora 08:30, la kilometrul 344 al DN1. Poliția Orașului Miercurea Sibiului continuă cercetările.
Un șofer de 43 de ani, din județul Alba, a fost depistat cu 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, după ce a fost oprit în trafic la Miercurea Sibiului, potrivit IPJ Sibiu.
Polițiștii rutieri au oprit autoturismul pentru control duminică, 1 noiembrie 2026, în jurul orei 08:30. Verificarea a avut loc pe DN1, la kilometrul 344, în localitatea Miercurea Sibiului.
Bărbatul aflat la volan a fost supus testării alcoolscopice, care a indicat valoarea de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În urma rezultatului, șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Ora de Sibiu a scris, în aprilie 2026, despre un șofer din Cluj prins băut la volan pe DN1, în județul Sibiu. Bărbatul de 35 de ani fusese oprit de polițiștii rutieri în jurul orei 00:10.
În cazul șoferului oprit la Miercurea Sibiului, cercetările sunt continuate de Poliția Orașului Miercurea Sibiului, pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.
Comentarii
Ultima oră
- La 13 ani, pe ATV prin Brateiu: dosar penal și pentru un șofer din Mândra acum 28 de secunde
- Bărbat din Alba, prins băut la volan în județul Sibiu: era să scape la mustață de dosarul penal acum 2 minute
- Bărbat din Poiana Sibiului, tras pe dreapta pe strada Rusciorului: nu avea actele în ordine acum 5 minute
- Pensiile ar urma să crească în 2027. Grindeanu: „Acest lucru trebuie să se întâmple” acum 14 minute
- Deputatul Bogdan Trif îl felicită pe Florian Giubega pentru preluarea funcției de prefect al județului Sibiu (C.P.) acum 22 de minute