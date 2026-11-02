Pe scurt: Un control rutier pe strada Rusciorului s-a încheiat cu un dosar penal, după verificarea situației mașinii conduse de un bărbat din Poiana Sibiului.

Un bărbat de 49 de ani, din Poiana Sibiului, a fost oprit de polițiștii rutieri duminică, 1 noiembrie 2026, în jurul orei 12:00, potrivit IPJ Sibiu.

Bărbatul conducea un autoturism pe strada Rusciorului din municipiul Sibiu, unde a fost efectuat controlul rutier.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că autoturismul nu era înmatriculat sau înregistrat.

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Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre trei persoane din Sibiu cercetate penal după ce au fost prinse la volanul unor vehicule neînmatriculate.

În cazul bărbatului din Poiana Sibiului, Poliția Municipiului Sibiu a deschis un dosar penal.

Cercetările vizează infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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