Pe scurt: Propunerile vizează rezultatele din sezonul 2023/2024 sau din anul 2024. Dosarele pot fi trimise prin e-mail ori depuse la registratură, iar premiile diferă în funcție de categoria de vârstă și tipul de sport.

Cluburile sportive din Sibiu pot depune, începând de luni, 2 noiembrie 2026, propuneri pentru premierea sportivilor, antrenorilor și echipelor cu rezultate în sezonul competițional 2023/2024 sau, în funcție de tipul competiției sportive, în anul 2024.

Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, bugetul alocat pentru premii și organizarea festivității este de 200.000 de lei.

„Răsplătim simbolic performanța și recunoaștem efortul acestor sportivi care reprezintă Sibiul în competiții naționale și internaționale. În domeniul sportului, performanța se încurajează în primul rând prin asigurarea infrastructurii și finanțării corespunzătoare, ceea ce Primăria Sibiu face în cazul sportului sibian, dar și prin recunoaștere publică, care motivează. În prima etapă, invităm cluburile sportive din Sibiu să propună pe cei mai buni sportivi, cei mai buni antrenori și cele mai bune echipe. După verificarea acestor propuneri, vom organiza festivitatea de premiere, la o dată pe care o vom anunța”, a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.

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Cluburile pot depune formularele până pe 20 noiembrie, la ora 11.00

Formularele trebuie completate și transmise în perioada 2–20 noiembrie 2026, până la ora 11.00. Cluburile au la dispoziție două variante: trimiterea electronică, la adresa , sau depunerea în format tipărit la registratura Primăriei Municipiului Sibiu.

Pentru depunerea documentelor pe hârtie, adresa indicată este Piața Mică, nr. 25, etajul 2, camerele 201–203.

Verificarea formularelor și desemnarea câștigătorilor se vor face potrivit Regulamentului aprobat prin HCL 416/2019, completat și modificat prin HCL 122/2023 și HCL 321/2024. Primăria invită cluburile să consulte regulamentul înainte de completarea formularelor, pentru a cunoaște cerințele, modul de evaluare și regulile de stabilire a punctajului.

Cea mai bună echipă de seniori va primi 13.000 de lei

Pentru sporturile de echipă, la categoria seniori, premiul pentru cea mai bună echipă este de 13.000 de lei. Cel mai bun sportiv al unei echipe de seniori va primi 4.000 de lei, iar cel mai bun antrenor va fi recompensat cu 2.600 de lei.

La categoria copii și juniori, tot pentru sporturile de echipă, premiile sunt de 6.500 de lei pentru cea mai bună echipă, 2.000 de lei pentru cel mai bun sportiv al unei echipe și 1.300 de lei pentru cel mai bun antrenor al unei echipe.

În cazul sporturilor individuale, la seniori, cel mai bun sportiv va primi 4.000 de lei, iar cel mai bun antrenor va primi 2.000 de lei.

Pentru sporturile individuale la categoria copii și juniori, premiul pentru cel mai bun sportiv este de 2.000 de lei, iar cel pentru cel mai bun antrenor este de 1.000 de lei.

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